Brunch: tutti i suggerimenti su cosa mangiare e bere

Il brunch è un tipo di pasto che sta a metà strada tra la colazione e il pranzo, ecco alcune semplici e veloci ricette da provare.

Di solito il brunch si consuma nel fine settimana, quando si ha un po’ più di tempo per preparare questo tipo di pasto che non è una colazione, ma nemmeno un pranzo. Solitamente l’orario sta tra le 11 e le 13 e si tratta di un buffet.

Ma quali ricette si possono approntare? Ecco alcuni consigli.

Brunch: come e dove nasce

Siamo abituati a pensare al brunch come derivato dall’America, ma le cose non stanno così. Questo infatti è un rituale nato in Inghilterra nell’Ottocento all’epoca in cui si organizzavano dei buffet dopo le battute di caccia.

A trovare però il nome di brunch fu un certo Guy Berlinger che sulla rivista Hunter’s Weekley scrisse un articolo intitolato: Brunch: a Peal (in difesa del brunch).

Brunch: tante idee

uova con bacon: per esempio potete farle strapazzate, ovvero rompete un uovo in una ciotola, sbattetelo con una frusta, salate e pepate e sbattete con una frusta a mano, scaldate olio in padella e versate il composto, mescolate le uova, ci vogliono un paio di minuti

brioche salata: la potete riempire con salse e formaggi

pancake: si tratta di frittelle dolci o salate, solitamente sono accompagnate da sciroppo d'acero

muffin dolci o salati: potete sbizzarrirvi con muffin alla banana e al sesamo o con i mirtilli, potete farli anche con le verdure o il formaggio

potete sbizzarrirvi con muffin alla banana e al sesamo o con i mirtilli, potete farli anche con le verdure o il formaggio pizzette, focacce: ci sono i pizza muffin, in una ciotola versate la farina, lievito istantaneo per torte salate, sale, acqua a filo impastando con le mani, quando l’acqua sarà assorbita fate un panetto, poi preparate la mozzarella, condite il pomodoro con l’olio e l’origano, stendete il panetto e dategli una forma ovale, distribuite la passata di pomodoro, piegate verso l’interno la sfoglia e arrotolatela, tagliate in 12 rotolini e mettete nello stampo per muffin, aggiungete la mozzarella e cuocete a 180° per 20-25 minuti

bagel: ciambelline che possono essere farcite come si vuole, salmone in modo particolare

: ciambelline che possono essere farcite come si vuole, salmone in modo particolare avocado e frutta fresca

club sandwich : panino con pollo o tacchino, lattuga, pomodori e bacon, pancetta e maionese

: panino con pollo o tacchino, lattuga, pomodori e bacon, pancetta e maionese pasta fredda: perché a noi italiani la pasta piace sempre

Bevande: