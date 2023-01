Carburanti, il gasolio vola sopra i 2 euro dopo il taglio delle accise

Il 2023 porta con sé una brutta sorpresa per gli automobilisti, col prezzo dei carburanti nuovamente in crescita.

Sempre più caro fare benzina in Italia: da un lato il rialzo dei listini, dall’altro il mancato rinnovo dello “sconto” sulle accise da parte del governo targato Meloni hanno determinato un forte rialzo di benzina, gasolio e GPL, tornati ai livelli di marzo 2022.

Anche se il tonfo fatto registrare giovedì scorso dalle quotazioni dei prodotti raffinati ha prodotto un lieve ribasso sui listini dei principali marchi, gli aumenti dei giorni precedenti hanno fatto schizzare verso l’alto le medie nazionali dei prezzi praticati ai distributori di carburanti. Così le quotazioni internazionali hanno ripreso la loro corsa, in particolar modo per quel che concerne il gasolio.

Alla fine il risultato è che la benzina è arrivata a toccare quota 1,82 euro al lito in modalità “fai da te”, mentre il gasolio è arrivato a 1,88 euro al litro. Guardando invece ai prezzi in modalità servito, la benzina tocca 1,96 euro al litro e il diesel supera i 2 euro: 2,02 al litro per la precisione.

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, venerdì 6 gennaio Eni ha ridotto di un centesimo ali litro i prezzi consigliati del gasolio.

I prezzi alle pompe di benzina

Ecco di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, I prezzi sono stati rilevati alle 8 di ieri mattina, domenica 8 gennaio, su circa 15 mila impianti:

Benzina self service: 1,820 euro al litro (+10 millesimi, compagnie 1,822, pompe bianche 1,815)

Diesel self service: 1,878 euro al litro (+6, compagnie 1,880, pompe bianche 1,873).

Benzina servito: 1,960 euro al litro (+11, compagnie 2,003, pompe bianche 1,874).

Diesel servito: 2,018 euro al litro (+7, compagnie 2,062, pompe bianche 1,931).

Gpl servito: a 0,791 euro al litro (-1, compagnie 0,803, pompe bianche 0,777)

Metano servito: 2,331 euro al chilo (-53, compagnie 2,372, pompe bianche 2,299)

Gnl: 2,548 euro al chilo (+16, compagnie 2,580 euro/kg, pompe bianche 2,525 euro/kg).

I prezzi in autostrada

Questi invece i prezzi praticati in autostrada: benzina self service 1,912 euro al litro (servito 2,171), gasolio self service 1,963 euro al litro (servito 2,223), Gpl 0,900 euro al litro, metano 2,567 euro al chilo, Gnl 2,547 euro al chilo.