Meteo OGGI lunedì 9 gennaio | Pioggia, neve e calo di temperature

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 9 gennaio. A causa di un vortice, pioggia, neve e calo di temperature investiranno gran parte delle nostre regioni peninsulari e delle isole.

Per la giornata di oggi il tempo risulterà all’insegna della instabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. A causa del vortice che si sposta da Ovest a Est, avremo delle condizioni di tempo perturbato e piovoso soprattutto sul Centro-Sud tirrenico. Si attendono precipitazioni anche molto forti su Lazio, Campania e Calabria, mentre sulle Alpi (a circa 800-900 metri di quota) sono previste nevicate. Neve attesa anche sugli Appennini oltre i 1300 metri.

Nord

Con la perturbazione che abbandona lentamente il nostro Paese, il tempo previsto per oggi sarà comunque all’insegna della instabilità atmosferica. Previste ancora piogge al Nordest fino al pomeriggio, mentre sul resto del Settentrione il tempo sarà all’insegna di un cielo irregolarmente nuvoloso. Nevicate previste sulle Alpi e sulle Dolomiti a quote inferiori ai 900 metri.

Centro e Sardegna

Tempo prevalentemente instabile al Centro. Il fronte perturbato interessa interesserà soprattutto le aree tirreniche e l’Umbria, con precipitazioni diffuse e anche molto abbondanti soprattutto sul Lazio meridionale. Precipitazioni e cielo molto nuvoloso previsti anche sulla Sardegna occidentale. Sulle aree adriatiche il cielo sarà coperto ma offrirà un contesto relativamente asciutto.

Sud e Sicilia

La perturbazione non lascerà scampo nemmeno alle regioni del Sud. Anche al Meridione sono infatti previste per la giornata di oggi precipitazioni anche molto forti, soprattutto in Campania e sulla Calabria tirrenica. Piogge meno intense sul resto delle regioni. Schiarite attese sulla Puglia centro-settentrionale e sulla Sicilia del versante ionico.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, per la giornata di oggi le minime non registrano variazioni di rilievo su tutto il Paese. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi risultano in calo su Emilia-Romagna centro-orientale, nord Sardegna, Basilicata, Puglia e Sicilia, e in aumento sul resto del Settentrione.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente forti occidentali sulla Sardegna, da moderati a forti meridionali al Centro-sud peninsulare e sulla

Sicilia, e deboli occidentali al Settentrione.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno agitati il mar di Liguria, il Tirreno, il mare e il canale di Sardegna. Saranno poi da mossi a molto mossi tutti i restanti bacini italiani, con moto ondoso in generale aumento.