Bambina scomparsa: il padre la trova morta dentro la lavatrice

Assurda tragedia a Parigi dove una bambina è stata trovata in fin di vita dentro una lavatrice spenta. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi, la piccola è deceduta poco dopo il rinvenimento.

Una bimba di appena tre anni è stata trovata in fin vita dentro la nella sua abitazione dal padre, inutili i soccorsi la piccola è morta soffocata. Il padre l’ha cercata per diverse ore in quanto risultava scomparsa, il fatto è avvenuto a Parigi.

“A prima vista la bambina non presentava tracce di colpi subiti” riferiscono le forze dell’ordine, un fatto che getta dubbi sull’intera vicenda. La coppia afferma di averla cercata ovunque anche per le strade del XX arrondissement dove vivono, fino al rinvenimento dentro l’elettrodomestico che in quel momento era spento.

Nonostante fosse ancora viva, la bambina presentava segni di soffocamento. Una volta estratta la piccola si trovava in condizioni disperate e non sono riusciti a rianimarla. Ora toccherà agli investigatori fare luce sulle cause della tragedia. I genitori hanno anche altri tre figli di 18, 16 e 7 anni.