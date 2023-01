Bimba di 6 mesi muore a causa di una bronchiolite

Una bambina di sei anni ha perso la vita all’ospedale di Rimini dopo essere arrivata in pronto soccorso per una bronchiolite. Ecco cosa è successo

Una bambina è morta a soli 6 mesi a causa di una bronchiolite. La bambina ha perso la vita nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2022, poco prima di Natale. È uno dei numerosi casi di questa malattia che si sono registrati tra i bambini, come ha fatto notare ultimamente la Società Italiana Pediatria (Sip).

La Sip ha infatti registrato come in molte aree del nostro Paese i reparti di pediatria siano in difficoltà per via delle numerose infezioni che stanno interessando i più piccolini.

Ci sono molti casi, per l’appunto, di bambini che hanno meno di un anno che contraggono bronchioliti da VRS (Virus Respiratorio Siniciziale), che di solito causa una malattia da cui di solito si guarisce, ma che può anche essere molto rischioso quando infetta bimbi piccolissimi in concomitanza con altri virus.

Da quanto scrivono Il Corriere Romagna e il Resto del Carlino, la bimba sarebbe arrivata in pronto soccorso a Rimini pochi giorni prima di Natale manifestando i sintomi del VRS, che poi, purtroppo, si è tramutato in una brutta polmonite.

Nonostante i medici avessero tentato di salvarla in ogni modo, la bimba non ce l’ha fatta. Giovanni Corsello, che dirige il dipartimento Materno Infantile al nosocomio dei Bambini di Palermo, ha fatto notare che si registra « un incremento degli accessi in pronto soccorso per infezioni respiratorie del 300% superiore rispetto ai due anni precedenti, con l’80% dei posti letto occupati da bambini con bronchiolite da Vrs, o virus respiratorio sinciziale».

Per ora, i reparti pediatrici in maggiore affanno si trovano in Sicilia, Lazio e Lombardia.