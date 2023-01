Da giorni aveva mal di schiena, Antonella muore all’improvviso a 58 anni

Dramma in Veneto, una donna è morta improvvisamente lasciando un figlio. Il malore non le ha dato scampo

Grande dolore ma soprattutto una morte che lascia increduli quella di Antonella Moretti, 58 anni, impresaria molto conosciuta nel Nordest e presidente di Marevivo Veneto.

Da qualche settimana aveva dei forti dolori alla schiena e negli ultimi giorni il suo stato si era aggravato finché, purtroppo, non ha avuto un malore ed è morta. È deceduta stamane al nosocomio Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove era ricoverata.

La donna lascia un figlio. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno scrivendo sulla bacheca del profilo Facebook di Antonella. «Riesce davvero impossibile pensare che una donna formidabile come te se ne sia andata così presto e all’improvviso», scrive un utente. E ancora vari commenti tra cui:«Ci ha lasciato una grande donna», «Lasci un grande vuoto».

«Ancora increduli e con una tristezza nel cuore profonda come gli oceani che lei tanto amava, comunichiamo l’improvvisa e prematura scomparsa della nostra Presidente Antonella Moretti.

Certi che da lassù continuerà a vegliare sui nostri mari, ci stringiamo al dolore del figlio Giacomo e di tutti i suoi cari. Per chi volesse darle un ultimo saluto, i funerali si svolgeranno lunedì 16 alle ore 15.00 a Pordenone, presso la Chiesa di San Giorgio, Largo San Giorgio 7», ha scritto la sua organizzazione di Tutela Ambientale, Marevivo Veneto.

Il suo ex marito, Piergiovanni Pistoni, imprenditore, ricorda come l’ex moglie stesse soffrendo da alcuni giorni di uno strano mal di schiena che poi l’aveva portata a fare controlli medici. Nessun sospetto del malore che poi l’ha portata alla morte. È stato un male fulminante, che non le ha lasciato tempo per curarsi.