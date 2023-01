Make-up occhi, ecco quali saranno le tendenze del 2023: la parola d’ordine è colore

Se vi piace giocare con i colori, il 2023 sarà l’anno perfetto per voi. Ecco quali saranno le tendenze make-up occhi del nuovo anno.

Il 2022 si è concluso con l’ascesa dei colori accessi e luminosi – dal verde lime al rosa Barbie, fino al giallo intenso. Il nuovo anno continua ad essere in linea con la rivoluzione dei colori, a discapito dei look più cupi: il 2023 sarà l’anno perfetto per chi ama giocare con le tonalità senza paura di osare.

La conferma è arrivata da parte degli esperti di MAC Cosmetics che, in un articolo di Grazia, hanno rivelato quali saranno i trend più seguiti secondo la loro opinione. Creatività ed originalità avranno un ruolo fondamentale nei prossimi mesi.

Make-up occhi, i consigli degli esperti

Tra i colori che più hanno segnato il 2022 spicca sicuramente il sopracitato verde lime, che dominerà la scena anche all’inizio dell’anno nuovo. Basta dare un’occhiata alle ultime tendenze di TikTok – che, ormai, è una fonte di ispirazione per le ultime generazioni – dove il limelight eyeshadow è uno dei make-up più popolari. L’ideale è abbinare l’ombretto verde ad un eyeliner nero.

Un’altra tendenza del 2022 destinata a far parlare di sé anche quest’anno è il look che prende ispirazione del fantastico mondo delle sirene: mermaid eyes. Questo trucco va ad unire tonalità blu viola al glitter, con un effetto a dir poco stupefacente.

In quest’ultimo periodo il demin ha fatto il suo grande ritorno sulle passerelle. Il mondo del make-up si è adeguato di conseguenza con il ritorno del trucco azzurro, in voga tra gli anni ’70 e ’80. Un colore da sempre legato alla calma e alla serenità, che trasmette subito il buon umore.

Nuove tendenze all’insegna del colore

Chi, invece, desidera puntare sulla novità può affidarsi al lining. Il termine si riferisce al make-up geometrico, contraddistinto da un tratto deciso e che non passa mai inosservato. Mentre con il diamond crumbles (tradotto dall’inglese “briciole di diamante”) sarà possibile brillare come una vera stella.

Ciò che occorre per replicare questo make-up è un ombretto liquido, che deve essere mescolato ad un altro prodotto per creare l’effetto duochrome. Potreste prendere come punto di riferimento celebrità come Britney Spears o Paris Hilton che, all’inizio del duemila, erano solite sfoggiare look simili.

Infine, il soft ocra è una tonalità spesso trascurata ma che in realtà consente di giocare molto, soprattutto con le sfumature. Si tratta di un colore che dona a chiunque: l’ocra, infatti, è una tonalità naturale che fa già parte del nostro incarnato e permette di sbizzarrirsi con gli abbinamenti.