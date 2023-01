Sciatica: tutti i rimedi per un dolore lancinante

La sciatica consiste nell’infiammazione del nervo sciatico che è il più grosso del nostro corpo. Ma quali rimedi possiamo adottare? Ecco alcuni consigli su cosa fare.

La sciatica è un dolore molto acuto determinato dall’infiammazione del nervo sciatico. Percorre tutto l’arto inferiore a partire dalla parte inferiore della spina dorsale fino ad arrivare sotto il piede. A volte può capitare, quando ci si piega e si rimane poi bloccati per quello che veniva chiamato: colpo della strega.

Ma come si può intervenire?

Sciatica: le possibili cause

Oltre al dolore che può essere lieve o addirittura lancinante si può avvertire anche un formicolio, intorpidimento o mancanza di sensibilità al piede. Ma, insomma, cosa può scatenare una simile sofferenza?

irritazione o compressione di una radice nervosa per un’ernia del disco

o compressione di una radice nervosa per un’ernia del disco restringimento del canale spinale lombare

Benché il dolore possa essere tanto, in generale, la sciatica può concludersi in circa sei settimane senza dover ricorrere a interventi invasivi. Nei casi più gravi però bisogna rivolgersi al dottore che in caso vi sottoporrà agli esami opportuni.

Sciatica: suggerimenti per risolvere la situazione

artiglio del diavolo: vi aiuterà ad alleviare l’infiammazione e a migliorare la vostra mobilità

vi aiuterà ad alleviare l’infiammazione e a migliorare la vostra mobilità borsa dell’acqua calda

impacchi col ghiaccio, dopo due o tre giorni potete sostituirli con impacchi caldi

dopo due o tre giorni potete sostituirli con impacchi caldi stretching

esercizi di fisioterapia, per esempio sedersi su una sedia se è possibile, arrotolare la schienam creando una gobba, guardare verso il basso tenendo le mani dietro la schiena, stendere la gamba finché si può e tenere la posizione

per esempio sedersi su una sedia se è possibile, arrotolare la schienam creando una gobba, guardare verso il basso tenendo le mani dietro la schiena, stendere la gamba finché si può e tenere la posizione farmaci antidolorifici e antinfiammatori

stare a letto a riposo : se si è nella fase acuta, a ogni modo appena passa bisogna muoversi perché l’eccessiva sedentarietà peggiora la situazione

: se si è nella fase acuta, a ogni modo appena passa bisogna muoversi perché l’eccessiva sedentarietà peggiora la situazione creme e pomate varie con funzione analgesica

alimentazione: anche questa riveste un ruolo di primo piano, privilegiate alimenti come zenzero fresco, tè verde, uova, noci, cavolfiore

anche questa riveste un ruolo di primo piano, privilegiate alimenti come zenzero fresco, tè verde, uova, noci, cavolfiore bagno caldo ai sali : a cui poi far seguire delle docce fredde

: a cui poi far seguire delle docce fredde impacchi : da fare col sale grosso scaldato in padella e in seguito avvolto in un asciugamano con un panno

: da fare col sale grosso scaldato in padella e in seguito avvolto in un asciugamano con un panno agopuntura : aiuta a curare la sciatalgia agendo sul nervo

: aiuta a curare la sciatalgia agendo sul nervo massaggio

cyclette: se all’inizio riuscite comunque a muovervi è consigliata

Per quanto riguarda invece la prevenzione non bisognerebbe sovraccaricare la schiena e cercare di evitare torsioni della schiena, inoltre non si dovrebbero tenere a lungo certe posizioni, fare esercizio fisico perché la sedentarietà è un fattore che favorisce la sciatica.