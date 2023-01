In questa stagione può succedere di avere il naso screpolato a causa del raffreddore, dell’influenza, ecc.. ma quali sono i rimedi da mettere in campo?

In inverno siamo in tanti a ritrovarci con il naso screpolato poiché questa delicata parte del nostro corpo sfrega continuamente contro un fazzoletto causando irritazione. Per qualcuno potrà sembrare esagerato, ma il naso arrossato è un vero disturbo dermatologico che causa dolore.

Ma cosa si può fare per impedirlo o alleviarlo? Ecco alcuni consigli.

Naso screpolato: cause

E’ molto facile prendere il raffreddore dal momento che questo si diffonde inalando il virus o toccando occhi, naso e bocca dopo aver sfiorato oggetti infetti. Purtroppo, a trasmetterlo possono essere portatori sani e persone che si sono già ammalate. Inizialmente si avverte prurito al naso e, in seguito si inizia a starnutire, successivamente la faringe può irritarsi. Col raffreddore non si ha febbre e, solitamente, si risolve in una settimana.

Naso screpolato: cosa fare