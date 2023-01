L’epilazione laser consiste nella rimozione dei peli superflui in modo permanente. Ma quali sono, esattamente, i suoi vantaggi? E gli svantaggi?

Rasoi, cerette, crema depilatoria, le donne ricorrono a tanti metodi per liberarsi dei fastidiosi peli superflui, ce n’è però uno che consentirebbe loro di liberarsene in modo praticamente definitivo. Si tratta dell’epilazione laser.

Ma in cosa consiste e quali sono i suoi benefici? E le eventuali controindicazioni?

Epilazione laser: come si affettua

L’epilazione laser è un trattamento che può essere effettuato su inguine, ascelle, braccia, petto, gambe, schiena ed altre parti del corpo. La zona interessata deve essere rasata, in questo modo il fascio di luce interverrà proprio sul bulbo pilifero. Non ci devono essere creme, profumi e deodoranti, prima di procedere si può applicare una crema anestetica nelle zone più sensibili.

Il trattamento può durare tra i 15 e le 4 ore. La melanina assorbe la luce del laser e così distrugge il follicolo pilifero.

Epilazione laser: benefici e non

risultato permanente : si fa in modo che il follicolo pilifero risulti sempre a riposo. Si eliminano i peli superflui finché la cosa non diventa definitiva

: si fa in modo che il follicolo pilifero risulti sempre a riposo. Si eliminano i peli superflui finché la cosa non diventa definitiva indolore : al limite si può sentire un po’ di calore e fastidio come se veniste punti da un ago. Prima della procedura viene applicata una crema anestetica

: al limite si può sentire un po’ di calore e fastidio come se veniste punti da un ago. Prima della procedura viene applicata una crema anestetica non c’è più il problema delle follicoliti post depilazione e le infezioni, perché vengono eliminati i peli superflui senza danneggiare in alcun modo la cute, niente, tagli, strappi o eventuale stress per la nostra pelle

post depilazione e le infezioni, perché vengono eliminati i peli superflui senza danneggiare in alcun modo la cute, niente, tagli, strappi o eventuale stress per la nostra pelle risparmio economico : facendo i calcoli su lungo periodo alla fine si risparmia (all’incirca 30-50 Euro per inguine, baffetti e ascelle, tra gli 80-100 Euro per gambe e braccia)

: facendo i calcoli su lungo periodo alla fine si risparmia (all’incirca 30-50 Euro per inguine, baffetti e ascelle, tra gli 80-100 Euro per gambe e braccia) efficacia sui peli chiari : naturalmente anche questo tipo di pelo contiene melanina

: naturalmente anche questo tipo di pelo contiene melanina numero di sedute: da 3 a 10 per evare un’epilazione definitiva

Svantaggi: possono esserci delle controindicazioni

poco contrasto tra peli e carnagione : si potrebbe verificare una depigmentazione della cute

: si potrebbe verificare una depigmentazione della cute si è già sotto terapia: con farmaci cortisonici, antibiotici, trattamenti ormonali

con farmaci cortisonici, antibiotici, trattamenti ormonali eritema : che si risolve in pochi giorni, in questo caso però il trattamento è stato poco professionale

: che si risolve in pochi giorni, in questo caso però il trattamento è stato poco professionale procedimento personalizzato: in rapporto alle caratteristiche del pelo, il fototipo e il tipo di sensibilità della zona trattata

E’ preferibile effettuare queste sedute 30-40 giorni prima di esporsi al sole, dunque bisognerebbe evitare di sottoporsi alla procedure in estate. Indicata per chi ha la necessità, magari anche per lavoro di mostrare zone molto pelose e si sente a disagio.