Giornata della Memoria, il messaggio di Ursula von der Leyen: “Combattiamo l’antisemitismo”

Come ogni 27 gennaio, durante il Giorno della Memoria si commemorano le vittime dell’Olocausto. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è intervenuta sui social con un video contro l’antisemitismo.

Ogni 27 gennaio, durante il Giorno della Memoria, vengono commemorate le vittime innocenti che hanno perso la vita nell’Olocausto. Questa data ha un significato preciso: è il giorno in cui, nel 1945, l’Armata Rossa ha liberato il campo di concentramento di Auschwitz.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è intervenuta sui social con la condivisione di un video su Twitter. Oltre alla commemorazione, la politica ha voluto lanciare un messaggio di condanna all’antisemitismo.

Giornata della Memoria, le dichiarazioni dei politici

Questa mattina, in occasione della Giornata della Memoria, Sergio Mattarella ha tenuto un discorso presso il Palazzo del Quirinale. Il Presidente della Repubblica ha definito il sistema di Auschwitz “l’estrema conseguenza di tossine letali che circolarono avvelenando i popoli”.

È stato il risultato di un’ideologia più che pericolosa, che è riuscita in pieno nel suo intento. Condizionare la mentalità delle persone “rendendo aridi cuori e sentimenti”, fino al punto di normalizzare la disumanizzazione di altri esseri umani. Proseguendo, Mattarella ha messo in guardia l’Italia, nella speranza che il razzismo non si faccia più strada come accaduto in passato, additando il negazionismo.

Ovviamente, non è mancato il commento della Premier: “La Shoah rappresenta l’abisso dell’umanità” ha affermato Giorgia Meloni. La commemorazione dello sterminio delle vittime dell’Olocausto continua ad essere necessaria e sentita. Soprattutto se pensiamo al fatto che l’antisemitismo ed il negazionismo non hanno smesso di essere piaghe della società.

Come affermato dal Presidente di Israele Isaac Herzog nel corso della cerimonia di commemorazione, l’antisemitismo che ha portato l’Europa a sterminare uomini, donne e bambini ebrei continua ad esistere. Nel suo discorso ha invitato i Paesi europei a “individuare i sintomi della pandemia di antisemitismo e combatterla a tutti i costi”.

Ursula von der Leyen, il videomessaggio su Twitter

Ricordare le vittime è fondamentale e deve andare di pari passo con misure decisive per contrastare antisemitismo e negazionismo. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è dimostrata sulla stessa lunghezza d’onda con il suo videomessaggio.



“Il ricordo non è un obiettivo in sé e fine a se stesso. Dobbiamo fare un ulteriore passo avanti” ha commentato quest’ultima su Twitter, esortando alla lotta all’antisemitismo. I comportamenti discriminatori anziché scemare sono in costante aumento.

“Facciamo in modo che la vita ebraica prosperi in una società europea aperta, paritaria ed equa” ha dichiarato in conclusione. Insieme ai suoi colleghi, nel filmato ha acceso un cero in memoria delle vittime. Il video si conclude con l’hashtag “#WeRemember”.