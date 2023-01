Incidente a Fonte Nuova: morti 5 ragazzi, il sesto è in gravi condizioni

Cinque ragazzi tra i 17 e i 21 anni sono deceduti a causa di un incidente avvenuto a Fonte Nuova, alle porte di Roma.

Durante la notte di venerdì 27 gennaio cinque ragazzi sono morti a causa di un terribile incidente avvenuto vicino alla capitale. I giovani coinvolti erano in sei su una Fiat 500 ed erano usciti da poco daun locale quando si sono ribaltati. Le vittime sono: Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, i due sono cugini, Valerio di Paolo che era al volante, Giulia Sclavo deceduta purtroppo poco dopo l’arrivo dell’ambulanza al Policlinico Umberto I e Flavia Troisi. Il ventunenne Leonardo Chiapparelli, invece, si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Andrea.

La dinamica è incerta

La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno ascoltato diversi testimoni che hanno visto quanto accaduto, inoltre ulteriori informazioni potranno essere raccolte tramite le telecamere in quella zona. I ragazzi avevano trascorso la serata in un locale in via Nomentana, il DK33 per festeggiare il compleanno di Flavia che giovedì scorso aveva compiuto 17 anni. Alle 2.30 di notte gli abitanti di Fonte Nuova hanno udito un boato e, in seguito, hanno osservato la Fiat 500 ribaltata su un fianco all’incrocio con via IV Novembre. Secondo le prime ricostruzioni l’auto avrebbe prima colpito un lampione e poi abbattuto un albero finendo per ribaltarsi.

Alcuni dei ragazzi sono stati sbalzati fuori, altri sono stati ritrovati all’interno e sono stati estratti dai vigili del fuoco. Ci sono diverse ipotesi sull’incidente, secondo alcuni abitanti del luogo la tragedia potrebbe essersi verificata a causa di un dosso, altri pensano che la colpa potrebbe essere della velocità o delle condizioni psicofisiche di chi guidava l’auto. Infine c’è chi ipotizza che, a causa delle basse temperature ci fosse del ghiaccio sull’asfalto. Nel frattempo laProcura ha aperto un fascicolo contro ignoti mentre ciò che rimane della vettura è stato portato in un deposito giudiziario.

Il pubblico ministero di Tivoli ha stabilito che le salme debbano essere trasferite presso l’obitorio di medicina legale di Roma per effettuare esami autoptici. Il sindaco di Fonte Nuova ha riferito che la comunità è molto colpita da quanto accaduto e che il giorno dei funerali sarà lutto cittadino, mentre le bandiere sono già a mezz’asta. Negli anni passati nella stessa zona si erano verificati altri drammi simili.