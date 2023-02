Maurizio Costanzo, si sono tenuti oggi i funerali a Roma. Dal commovente saluto della figlia, alla lettera letta da Gerry Scotty: la diretta è stata trasmessa su Rai 1, Rai 2 e Canale 5.

Si sono tenuti questo pomeriggio i funerali di Maurizio Costanzo. Il noto giornalista si è spento all’età di 84 anni venerdì scorso, a seguito di alcune complicanze post operazione.

Le funzioni religiose sono iniziate alle ore 15, e si sono tenute presso la Chiesa degli Artisti, a Roma. A prendere parte alla dolorosa cerimonia, non soltanto parenti, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, quanto anche una nutrita folla di ammiratori che hanno raggiunto la Capitale da ogni parte d’Italia.

I funerali di Maurizio Costanzo

Si è chiusa ieri pomeriggio alle ore 18, la camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio. Rimasta aperta per due giorni, è stato intenso e costante il flusso di persone che si sono recate appositamente per rendere omaggio al giornalista. Un flusso composto non soltanto da spettatori e ammiratori, quanto anche di amici, collaboratori, personaggi dello spettacolo e della politica.

E sono stati tantissimi anche oggi pomeriggio. In prima fila, naturalmente, la moglie Maria De Filippi e i figli Gabriele, Camilla e Saverio e Raffaella Mennoia. Presenti anche i nipoti Brando, Nina, Bernardo e Tito. Toccante l’ultimo saluto lasciato dalla primogenita. “Papino, l’ondata d’amore che ci ha sommersi è merito del bene che hai dato a tantissime persone”, esordisce Camilla nel suo messaggio. E prosegue: “Non hai avuto tre figli ma molti di più. In molti ti hanno considerato un padre e maestro di vita”.

Per la figlia di Maurizio Costanzo, il giornalista lascia in eredità importantissima, ovvero il suo più grande insegnamento: quello dell’umiltà. “Ora sei per mano a Sordi e Gassmann, ti immaginiamo mentre in Paradiso organizzi un altro dei tuoi talk show”, prosegue ancora commossa la primogenita. Per poi concludere: “Nulla di quello che ci hai lasciato andrà perduto”.

Oltre ai figli e alla vedova Maria De Filippi, tra i volti noti hanno partecipato anche Pier Silvio Berlusconi, Paolo Sorrentino, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Christian De Sica, Lorella Cuccarini, Vittorio Sgarbi, Mara Venier, Enrico Mentana, Cristina Parodi, Carlo Conti, Amadeus, Aurelio De Laurentiis, Giorgio Panariello, Milly Carlucci, Rita Dalla Chiesa, Luxuria, Paolo Bonolis, Emanuele Filiberto di Savoia, Fabrizio Corona, e tanti, tantissimi altri.

Ma è stato Gerry Scotti, seduto in prima fila accanto a Maria De Filippi, a leggere dopo la cerimonia la “preghiera degli artisti“. Mentre Don Walter Insero, che ha svolto l’omelia, ha parlato del giornalista rivolgendogli parole di grande stima, definendolo “un uomo molto intelligente, estremamente curioso, portato sempre a cercare novità, a scoprire, non riusciva a stare fermo, era molto attivo, anche negli ultimi giorni in clinica”.

Al termine della messa, al suono della sigla del Maurizio Costanzo Show, il feretro del giornalista ha lasciato la Chiesa, in direzione cimitero del Verano, dove verrà sepolto. Prima, però, il corteo funebre ha effettuato una sosta davanti al teatro Parioli, per un minuto di silenzio rotto poi dagli applausi dei presenti.