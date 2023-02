Maurizio Costanzo, le cause della morte

La notizia della morte di Maurizio Costanzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno: il giornalista se n’è andato all’improvviso, mentre era ricoverato in una clinica romana. Ma quali sono le cause del decesso?

Si è spento venerdì scorso all’età di 84 anni, Maurizio Costanzo. Giornalista, condutture, scrittore e sceneggiatore, era ricoverato da una settimana presso la Clinica Paideia di Roma, dove era in cura.

La camera ardente è stata aperta per due intere giornate presso la sala della Protomoteca in Campidoglio. Tantissimi gli ammiratori, gli amici e i personaggi di spicco che hanno deciso di renderli omaggio, recandosi di persona per un ultimo, sentito addio. I funerali si terranno lunedì 27 febbraio alle 15:00

nella Chiesa degli Artisti.

Ma sono ancora diverse le incertezze relative alle cause della morte del noto conduttore. Secondo quanto viene riportato da Dagospia, potrebbe essere successo qualcosa dopo l’operazione al colon.

Le cause della morte di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo era ricoverato da ormai 12 giorni presso la nota clinica romana a seguito di un intervento chirurgico. Un’operazione di routine quella a cui era stato sottoposto, e che gli aveva permesso di rimuovere alcuni polipi.

L’intervento, racconta Roberto D’Agostino su Dagospia, sarebbe riuscito bene. Fino a quanto, però, il sistema immunitario del giornalista non ha ceduto, facendo così aggravare le sue condizioni di salute. Maurizio Costanzo avrebbe infatti sviluppato diverse infezioni, risultate poi fatali. Tra queste, un’infezione che ha colpito i reni, e una che invece gli ha provocato seri problemi respiratori, culminando con una broncopolmonite.

Nessuno si sarebbe mai aspettato un risvolto simile, soprattutto a seguito di quella che era in realtà un’operazione considerata ormai di routine. Sotto shock amici e famigliari, così come il mondo dello spettacolo tutto. Dal canto suo, il giornalista “fino all’ultimo non ha mai smesso di lavorare“. “Anche il sabato era sempre presente in ufficio, e il giorno che detestava di più era la domenica”, racconta ancora Dagospia.

All’apprensione della tragica notizia, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati per rendergli omaggio. Tra questi, la premier Giorgia Meloni. “Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio“, aveva infatti pubblicato su Twitter il presidente del Consiglio.