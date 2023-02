FIFA The Best: polemica per il voto del capitano

È stato assegnato a Parigi uno dei trofei individuali più importanti nel calcio mondiale: il FIFA The Best. A vincere il premio Lionel Messi, Diez dell’Argentina campione del mondo in Qatar.

Il premio viene assegnato a seguito di una votazione che vede esprimere il proprio podio a: pubblico, commissari tecnici, capitani delle nazionali e giornalisti.

L’attaccante del Paris Saint Germain ha trionfato davanti a Karim Benzema e Kylian Mbappé. Incetta di premi per la Selecciòn che, oltre Messi, vede trionfare anche Emiliano Martinez e Lionel Scaloni nelle rispettive categorie.

FIFA The Best tra le polemiche: assente d’eccezione

Dopo la consegna del Pallone d’Oro di FranceFootball è arrivato il momento del secondo trofeo individuale più importante dell’anno: il FIFA The Best. Durante la serata di gala che si è tenuta a Parigi sono stati assegnati i premi FIFA dell’anno 2022. A trionfare come calciatore è stato Lionel Messi, trascinatore della sua Argentina a Qatar 2022. Tra le donne riconferma per Alexia Putellas, già vincitrice nel 2021.

Alla serata di Parigi, però, c’è stata un’assenza destinata a far rumore. Si tratta di Cristiano Ronaldo, trasferitosi in Arabia Saudita all’Al Nassr e assente alla kermesse. Al posto del cinque volte pallone d’oro, infatti, è stato Pepe ad esprimere le preferenze come capitano del Portogallo. In tanti hanno polemizzato per l’assenza di Ronaldo che, ancora una volta, diserta l’assegnazione di un premio che non è destinato a lui.

Il voto crea polemica ma il capitano spiega: i tifosi urlano al tradimento

L’assenza di Cristiano Ronaldo alla cerimonia di premiazione per il FIFA The Best non è l’unico argomento che ha suscitato polemiche. Il voto di uno dei capitani di nazionale, infatti, ha fatto storcere il naso a diversi tifosi. Si tratta di David Alaba, capitano dell’Austria e difensore del Real Madrid.

Proprio i tifosi delle Merengues non hanno apprezzato il voto di Alaba che ha votato Messi al primo posto, Benzema al secondo e Mbappé sul gradino più basso del podio. I madridisti urlano al tradimento ma il difensore austriaco ha voluto spiegare la scelta attraverso il proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole: “La nazionale austriaca vota per questo premio come squadra, non sono io come singolo a farlo. Tutti i membri della squadra votano ed ecco come è deciso. Tutti sanno, specialmente Karim, quanto lo ammiri e ho sempre detto che per me è il miglior attaccante al mondo, ed è ancora così. Senza dubbio“.