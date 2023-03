FIFA The Best: anche la Serie A trova un’affermazione

A Parigi è andata in scena una delle kermesse più attese della stagione: il FIFA The Best. L’evento incorona i migliori calciator, calciatrici e tecnici dell’anno in una serata di gala ricca di campioni.

Nella categoria come miglior calciatore maschile ha trionfato Lionel Messi davanti alla coppia francese Benzema-Mbappé. Tra le donne vince ancora una volta Alexia Putellas che con due affermazioni diventa la primatista all time del premio.

Sono state premiate anche altre categorie: miglior tecnico, miglior portiere sia maschile che femminile, gol più bello e premio fair play. Stilato anche l’11 tipo dell’anno 2022.

Serata di premi a Parigi: l’Argentina fa la voce grossa

Nella serata di Parigi sono stati assegnati i premi FIFA dell’anno 2022. Tanti premi sono finiti nelle mani degli argentini, freschi vincitori della Coppa del Mondo. Lionel Messi si è aggiudicato il premio come miglior calciatore, davanti ai vicecampioni del mondo Benzema e Mbappé; Scaloni ha conquistato il premio come miglior tecnico dell’anno battendo Carlo Ancelotti e Pep Guardiola; Emiliano Martinez, decisivo a Qatar 2022, ha chiuso davanti a Courtois e Bonou nella classifica di miglior portiere; premio anche per il tifo dell’Albiceleste che ha compiuto un vero e proprio esodo verso il Qatar.

Anche la Serie A presente a Parigi: il calciatore riceve il premio più bello

Tra i candidati per i vari premi individuali che sono stati assegnati durante la kermesse parigina c’erano anche rappresentanti della Serie A. Il milanista Theo Hernandez, con il gol segnato coast to coast contro l’Atalanta, è entrato nelle nomination per il Puskas Award, finito nelle mani di Marcin Oleksy. Un altro componente della Serie A, però, è riuscito a trionfare nella sua categoria. Si tratta di Luka Lochoshvili, difensore della Cremonese.

Il centrale georgiano classe ’98 è arrivato in Italia nel corso dell’ultimo mercato estivo acquistato dagli austriaci del Wolfsberger. Proprio nell’ultimo anno di militanza in Austria, Lochoshvili si è reso protagonista di un gesto indimenticabile. Durante il match contro l’Austria Vienna, infatti, il difensore georgiano ha salvato la vita a Georg Teigl, rimasto privo di senso dopo un colpo alla testa. Questo eroico e tempestivo gesto è valso a Lochoshvili il FIFA Fair Play Award, riconoscimento dedicato a chi si distingue per gioco corretto e gesti che vanno oltre la rivalità sul campo.