Il Milan si qualifica ai quarti di finale di Champions League, a Londra finisce 0-0

Basta l’1-0 dell’andata al Milan di Stefano Pioli per qualificarsi ai quarti di finale della Champions League. A Londra finisce 0-0 con il Tottenham di Conte.

Il Milan di Pioli pareggia 0-0 al Tottenham Hotspurs Stadium contro i padroni di casa allenati da Conte e stacca un pass per i quarti di finale.

Prima frazione di gioco molto chiusa, in cui le squadre si studiano a vicenda senza riuscire a rompere la linea difensiva avversaria. Di fatto la prima occasione importante arriva al 35′ quando sul cross basso di Kane arriva una deviazione che rischia di spiazzare Maignan, che però si fa trovare pronto.

Anche nella ripresa il Milan riesce a chiudersi e a concedere poco ai padroni di casa. Dopo un’importante doppia occasione capitata a Brahim Diaz prima e a Leao poi, al 64′ e Hojbjerg a spaventare i rossoneri con una percussione dal limite dell’area e un destro secco che però non sorprende il portiere francese.

La squadra di Pioli prova a rispondere con un contropiede gestito da Brahim Diaz e concluso da Leao, senza però la giusta cattiveria. Poco dopo la palla giusta capita sui piedi di Giroud, anche il suo tiro è però debole. Al 71′ è ancora Leao a mandare in curva un buon contropiede.

Al 77′ uno degli eventi che cambia la gara, con un’intervento in ritardo da parte di Romero su Leao. L’ex Atalanta era già ammonito e si prende un sacrosanto secondo giallo, che condanna i suoi a giocare con un uomo in meno. Al 94′ su un calcio di punizione di Son Kane incorna di testa e costringe Maignan a fare una grandissima parata. Sul capovolgimento di fronte Origi si presenta davanti a Forster e centra in pieno il palo.

Partita che termina 0-0 e che permette dunque ai rossoneri di raggiungere i quarti di finale in virtù del risultato della gara d’andata, un 1-0 deciso dal colpo di testa di Brahim Diaz.

Nell’altra partita della serata è il Bayern Monaco ad avere la meglio su Messi, Mbappe e compagni e a qualificarsi per i quarti di finale. Gli uomini di Nagelsmann si impongono infatti per 2-0 sul Paris Saint-Germain grazie alle reti firmate nel secondo tempo dal camerunense Eric Maxim Choupo-Moting e Serge Gnabry, che spediscono a casa i transalpini anche in virtù del risultato dell’andata, anche in quel caso un 1-0, firmato però da Coman.

Milan e Bayern Monaco raggiungono dunque ai quarti di finale i già qualificati Benfica e Chelsea, che nella serata di martedì 7 marzo hanno superato rispettivamente i belgi del Club Brugge e i tedeschi del Borussia Dortmund. Le aquile portoghesi si sono imposte con un netto 5-1 dopo il 2-0 della gara d’andata. In gol Rafa Silva, Joao Mario, David Neres e Goncalo Ramos con una doppietta, Meijer per i nerazzurri. I Blues hanno invece ribaltato l’1-0 firmato Adeyemi del Westfalenstadion, vincendo per 2-0 grazie alle reti di Sterling e di Kai Havertz e volando così ai quarti di finale.