Anche Inter e Napoli raggiungono i quarti di Champions, tre su tre per l’Italia!

Dopo la qualificazione raggiunta dal Milan settimana scorsa, anche Inter e Napoli si guadagnano un posto tra le prime otto squadre d’Europa.

L’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti eliminano rispettivamente Porto e Eintracht Francoforte ed accedono ai quarti di finale della competizione.

Come successo ai cugini rossoneri, anche ai nerazzurri basta il gol firmato da Romelu Lukaku nella gara d’andata per staccare il pass per i quarti di finale. Al Do Dragao di Oporto finisce infatti 0-0, con i nerazzurri che si rendono poche volte pericolosi durante tutta la partita e devono ringraziare un’incredibile prestazione di Onana, che coadiuvato da una difesa quasi impeccabile e da una buona dose di fortuna, sbarra più volte la porta ai temibili attaccanti avversari.

Incredibile quando a cavallo tra il 94′ e il 95′ si succedono nell’ordine un salvataggio sulla linea di Dumfries, un colpo di testa di Taremi spinto sul palo da Onana e un colpo di testa di Grujic che si stampa sulla traversa.

Per completare il quadro delle italiane ai quarti di finale in Champions League anche il Napoli raggiunge questa fase della competizione per la prima volta nella sua storia. Al Diego Armando Maradona gli uomini di Luciano Spalletti replicano la vittoria della gara d’andata sconfiggendo ancora una volta l’Eintracht di Francoforte.

Questa volta, a differenza della gara d’andata in Germania che finì 2-0, i partenopei vincono addirittura per 3-0. Questa volta il protagonista assoluto è Victor Osimhen, che segna in finale di primo tempo su assist di Politano e all’ottavo minuto della ripresa mettendo dentro a porta vuota un preciso assist di Di Lorenzo. Al 62′ chiude i conti Zielinski, che trasforma un calcio di rigore che lui stesso si era guadagnato con un destro secco centrale.

Nelle altre sfide della settimana europea tutto facile per Manchester City, che asfalta con un clamoroso 7-0 i tedeschi del Lipsia, che erano riusciti a fermare gli uomini di Pep Guardiola nella gara d’andata. Protagonista assoluto, neanche a dirlo, Erling Braut Haaland, che segna ben 5 dei gol dei citizens, con anche Gundogan e De Bruyne a partecipare alla festa.

Haaland diventa così il più giovane ad arrivare a quota 30 gol in Champions League, il giocatore con meno partite a raggiungere questo traguardo e uno dei tre giocatori capaci di segnare una cinquina, raggiungendo Messi e Luiz Adriano.

Il Real Madrid vince anche la gara di ritorno davanti al proprio pubblico contro il Liverpool. I blancos, già forti dell’enorme vantaggio conquistato ad Anfield Road visto il 5-2 della gara d’andata, si impongono per 1-0 grazie alla rete di Karim Benzema al 78′, che porta dunque i galacticos ai quarti di finale.

I sorteggi dei quarti di finale verranno effettuati nella giornata di venerdì alle 12, come al solito dall’urna di Nyon. I pericoli principali per le squadre italiane sono rappresentati da Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, anche se c’è anche l’affascinante possibilità di uno scontro diretto tra italiane, con l’opportunità per la Serie A di vedere almeno una delle sue squadre tra le prime quattro d’Europa. Era dal lontano 2005 che l’Italia non portava tre squadre ai quarti di finale.