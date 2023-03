L’Italia torna tra le grandi: tre squadre ai quarti di Champions League

Con il rotondo successo interno del Napoli ai danni dell’Eintracht Francoforte si è completato il quadro degli ottavi di finale di Champions League e ci si prepara al sorteggio di Nyon per i quarti.

L’Italia, dopo lunghi e difficili anni di assenza dal tavolo delle grandi, è il paese più rappresentato con tre squadre nell’urna delle migliori otto d’Europa. La Serie A non raggiungeva questo traguardo storico da molto tempo e adesso sognare diventa lecito.

Tra le tre formazioni italiane, il Napoli è quella che ha convinto maggiormente. Il largo successo sia all’andata che al ritorno contro i campioni uscenti dell’Europa League, infatti, certifica il gran campionato degli azzurri di Spalletti.

Le tre squadre attendono l’urna: attenzione ai derby

La gioia per il passaggio del turno di tutte e tre le squadre italiane impegnate negli ottavi di finale di Champions League riporta in auge il calcio italiano. Era, infatti, dalla stagione 2005/06 che tre club di Serie A non approdassero ai quarti di finale di Champions. Se il doppio confronto del Napoli vedeva i partenopei partire con i favori del pronostico, lo stesso non si può dire delle due milanesi. Il Milan ha superato il ricco Tottenham di Conte; l’Inter invece è riuscita dove tante italiane avevano fallito prima: eliminare l’ostico Porto. A differenza degli ottavi di finale, però, le tre italiane presenti a Nyon potrebbero ritrovarsi anche una di fronte all’altra.

Derby della Madonnina manca dal 2004/05, per il Napoli sarebbe una novità

Con Milan e Inter entrambe ai quarti il rischio di assistere ad una stracittadina milanese carica, e al tempo stesso, terrorizza i tifosi delle due compagini. L’ultima volta che le due squadre si incontrarono in Europa fu nella stagione 2004/05, per i quarti di Champions League. Anche in quella stagione la finale della competizione era in programma ad Istanbul e, come quest’anno, agli ottavi l’Inter incontrò il Porto e il Milan un team inglese. Il doppio confronto viene ricordato per i disordini creati nel match di ritorno dai sostenitori dell’Inter, che portarono alla sconfitta a tavolino dei nerazzurri.

Da non dimenticare, però, che le due milanesi potrebbero incontrare anche il Napoli. La squadra dominatrice dell’attuale Serie A è vista con più timore anche dalle restanti cinque squadre ai quarti. In caso di derby italiano, il doppio confronto rappresenterebbe una grande novità per i partenopei. Nelle loro avventure europee, infatti, gli azzurri hanno incontrato solo un’italiana nella loro storia. Si tratta della Juventus, superata nel doppio confronto di Coppa UEFA dell’anno 1988/89, stagione che vide trionfare proprio il Napoli nella sua unica affermazione europea.