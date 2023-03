Maternità surrogata, presentata la proposta per renderla reato universale

Il tema della maternità surrogata è tornato al centro del dibattito. Fratelli d’Italia e Lega hanno presentato due proposte di legge che puntano a rendere la pratica, già illegale nel Paese, un reato universale.

Il tema della maternità surrogata è tornato a far discutere i leader politici del Paese. Le proposte presentate da Fdi e Lega sono strettamente legate ad un altro argomento che in questi giorni ha scatenato molte polemiche. Ovvero la registrazione all’anagrafe dei figli di genitori omosessuali. Solamente una settimana fa la Commissione Politiche europee del Senato ha bocciato il regolamento europeo sul riconoscimento dei diritti dei figli di coppie gay. Ora il governo Meloni punta a rendere la maternità surrogata, già illegale in Italia, un reato universale.

Nella giornata di giovedì 23 marzo ha avuto inizio l’iter. Le misure verranno esaminate a partire dalla prossima settimana, ma sono già sorte diverse divergenze. La relatrice Carolina Varchi (del partito Fdi) ha dato un’illustrazione delle proposte, che hanno attirato molte critiche anche da parte di chi non è favorevole alla maternità surrogata. La stessa Mara Carfagna (Azione) – nota per avere presentato una misura simile in passato – ha fatto un passo indietro spiegando che sarebbe necessario “approfondire i dubbi costituzionali”.

Dolores Bevilacqua (M5S) si è detta contraria “a ogni forma di mercificazione del corpo della donna” per poi aggiungere che, in ogni caso, sarebbe “doveroso porsi alcune domande sulla costituzionalità della proposta”. Le misure puntano a modificare l’articolo 12 della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita. Il governo vorrebbe aggiungere al paragrafo 6 che le pene stabilite da quest’ultimo “si applicano anche se il fatto è commesso all’estero”.

Maternità surrogata, cosa prevede la proposta di legge di Fdi e Lega

Come spiegato dai deputati firmatari nella relazione, la legge sulla procreazione medicalmente assistita era stata emanata in un’epoca in cui “non esisteva ancora il turismo procreativo”. Le nuove proposte andrebbero quindi a colmare quello che è visto come un vuoto istituzionale. Ciò significa che, se le proposte verranno approvate, la maternità surrogata diventerà perseguibile anche se praticata all’estero. Debora Serrachiani (PD) ha fatto notare come, sebbene il governo intenda rendere la pratica un reato universale, sono diversi i Paesi in cui è legale. Arrestare i genitori una volta arrivati in Italia sarebbe alquanto inverosimile a detta sua.

La deputata, proseguendo, ha chiarito di essere contraria alla maternità surrogata. Tuttavia, l’intenzione di renderla un reato punibile anche se commesso all’estero appare “terribile come la non trascrizione dei bambini che già ci sono”. Prese di posizione simili, non fanno altro che condannare all’invisibilità le famiglie gay e i loro figli. Chi critica la maternità surrogata punta il dito contro a quella che viene vista come una mercificazione del corpo delle donne. Mentre chi è favorevole si focalizza sulle possibilità offerta dalla pratica, alla quale ricorrono non solo le coppie omosessuali ma anche quelle eterosessuali quando non sono in grado di avere figli in modo naturale.