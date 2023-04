Viola ad un passo dalla finale, tra Inter e Juventus tutto rimandato al ritorno

Fiorentina che vince 2-0 a Cremona e va ad ampie falcate verso la finale. 1-1 a Torino tra Juventus e Inter.

Sono andate in scena le gare d’andata delle semifinali di Coppa Italia. La Fiorentina fa un concreto passo verso la prossima finale mentre tra Juventus e Inter si deciderà tutto al ritorno.

La prima gara si è disputata nella serata di martedì 4 aprile tra la Juventus di Max Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi, in un replay di quella che fu l’ultima finale della competizione, vinta dai nerazzurri per 4-2 dopo il 2-2 dei tempi supplementari.

Un match equilibrato tra le due compagini, con occasioni di qua e di là. La prima capita sul destro di Di Maria, che dopo una serie di bei dribbling si ferma solo davanti alla paratona di Handanovic. Inter che reagisce con Brozovic, fermato però anche lui dal portiere avversario.

Nella ripresa sono Mkhitaryan e Milik ad andare vicinissimi a sbloccare le marcature. L’armeno dribbla due uomini in aera ma incrocia troppo la conclusione, Milik invece non trova l’impatto col pallone a porta vuota dopo una palla al centro di Cuadrado.

È proprio il colombiano a segnare il gol del vantaggio, dopo il cross dalla sinistra di Rabiot e la deviazione di Bastoni che imbecca proprio l’esterno destro che batte Handanovic per l’1-0. Un vantaggio che dura fino all’ultimo minuto, quando Bremer fa un regalo all’Inter colpendo con la mano il pallone in area di rigore. Dal dischetto Lukaku non trema e fa 1-1 al 95′.

Tante polemiche nel finale con le espulsioni di Lukaku, Handanovic e Cuadrado, al termine di risse successive all’esultanza del belga, polemica secondo i giocatori bianconeri.

Tutto facile invece per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che supera 2-0 fuori casa la Cremonese di Davide Ballardini. Prima occasione proprio per la Viola con l’uno-due tra Ikoné e Barak con il francese che però non trova il vantaggio e il ceco che non riesce a ribadire in rete.

All’ottavo minuto arriva la più grande occasione della Cremonese con la palla di Ciofani per Tsadjout con la grande risposta da parte di Terracciano. Al 20′ arriva la rete che sblocca il match ed è segnata dal brasiliano Cabral, che di testa sbatte in porta il cross con il destro da parte di Biraghi. Al 28′ Nico Gonzalez si mangia il gol del raddoppio con un colpo di testa da pochi passi che coglie in pieno il portiere avversario Sarr.

Nella ripresa i grigiorossi vanno vicini al pari, prima con Dessers e poi con Bonaiuto, ma in entrambi i casi è bravo il portiere della squadra ospite. Fiorentina che riesce a trovare il raddoppio al termine di un’azione insistita: colpo di testa di Cabral parato da Sarr, contro cross di Ikoné parato ancora dall’italo-senegalese e poi salvataggio sulla linea di Aiwu sulla conclusione di Cabral. L’austriaco ha però preso il pallone con un braccio ed è dunque calcio di rigore ed espulsione. Dal dischetto Nico Gonzalez spiazza Sarr e chiude la partita sul 2-0.