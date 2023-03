Calciomercato, c’è la fila per lui ma il ds frena: “Faremo le dovute considerazioni”

Nonostante l’ultima sessione di calciomercato si sia chiusa da circa due mesi, i club non hanno mai smesso di osservare i calciatori e aprire i primi colloqui con le varie dirigenze.

In Italia c’è un calciatore che fa gola alle grandi di Serie A e non solo. Si registrano, infatti, interessamenti molto improntati anche dall’estero, con diverse big europee pronte ad investire sul giovane talento e strapparlo alla concorrenza.

Il direttore sportivo, però, ha frenato subito rimandando ogni discorso a fine stagione, quando potranno essere fatte le giuste considerazioni e la finestra di mercato sarà nuovamente aperta. La squadra, infatti, è focalizzata sui propri obiettivi stagionali e non vuole distrarre i propri calciatori con voci di mercato che potrebbero destabilizzare l’ambiente.

L’uomo copertina della squadra potrebbe lasciare: il ds rimanda ogni discorso a fine stagione

La Serie A, come la gran parte dei campionati europei, è entrata nella sua fase clou. Adesso gli obiettivi si iniziano a definire e i punti cominciano a diventare pesanti. Nonostante una stagione molto positiva disputata fino ad ora, l’Empoli di Paolo Zanetti non può ancora ritenersi esclusa dalla bagarre salvezza. Gli azzurri hanno mostrato ottime trame di gioco e i suoi talenti sono molto ricercati dalle squadre di Serie A. Il più in vista è senza dubbio Guglielmo Vicario, estremo difensore classe ’96 riscattato in estate dal Cagliari per circa 8,5 milioni di euro.

Dopo la passata stagione, altamente positiva, Vicario si sta confermando su ottimi livelli, addirittura migliori del suo primo anno ad Empoli. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse delle big italiane come Napoli, Roma e Juventus. La Serie A, però, non è l’unico campionato che osserva le prestazioni di Vicario. Come dichiarato dal presidente Corsi, infatti, il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino il portiere dei toscani, valutato per prendere l’eredità del gigante Manuel Neuer. Le tanti voci di mercato, però, non fanno piacere al direttore sportivo Pietro Accardi che, durante un’intervista a Pianeta Empoli, ha rimandato ogni dicosrso al termine della stagione. Ecco le sue parole: “Per quanto riguarda le valutazioni di mercato è presto, sappiamo che ha gli occhi addosso di molti ma non ci sono stati contatti e lui per primo è concentrato sul presente. A giugno vedremo e faremo le dovute considerazioni, un valore specifico è difficile da dare perchè poi sono le condizioni del mercato spesso a dettare certi aspetti“.