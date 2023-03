Kvaratskhelia non si ferma più: nuovo record in Serie A

Se il Napoli di Luciano Spalletti sta vivendo una stagione da sogno, molto del merito è di un ragazzo arrivato dalla Georgia: Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno offensivo azzurro ha avuto un impatto devastante e continua a far registrare record.

Il georgiano è, infatti, riuscito a far registrare un nuovo primato in Serie A già nella sua prima stagione in Italia. Le prestazioni dell’ex Rubin Kazan hanno condotto il Napoli in cima al campionato e la straordinaria intesa con Osimhen ha fatto le fortune degli azzurri.

Ai nastri di partenza della stagione in pochi si sarebbero aspettati questo rendimento. Kvaratskhelia aveva, inoltre, il difficile compito di non far rimpiangere la partenza di Lorenzo Insigne, giunto alla fine del ciclo con la squadra della sua città. L’entusiasmo dei nuovi arrivati, però, ha trascinato tutto l’ambiente e l’orchestra diretta da Spalletti si è dimostrata una delle più belle di tutta Europa. Non è un caso se il Napoli per la prima volta nella sua storia è approdato ai quarti di finale di Champions League.

Numeri da sogno per Kvara: il dato lascia senza parole

Khvicha Kvaratskhelia ha sparigliato le carte del campionato italiano. Un esordiente in Serie A che riuscisse a fornire questo tipo di prestazioni e risultare molto spesso decisivo non si vedeva da tempo. Nelle 30 partite disputate in questa sua prima stagione con la maglia del Napoli tra Serie A e Champions League ha avuto numeri impressionanti con 14 gol e 16 assist. Nonostante lo score parli di una media di un contributo al gol a gara, l’apporto di Kvara non si consuma solo nei numeri. Le sue serpentine, la sua imprevedibilità riescono a creare molto spesso superiorità in favore del Napoli.

Kvaratskhelia e il nuovo record: è il primo a riuscirci

In questo suo primo anno al Napoli l’esterno georgiano si sta togliendo molte soddisfazioni. Gli azzurri di Spalletti non vogliono porsi limiti e, con un campionato già ampiamente indirizzato, possono sognare di proseguire il cammino in Champions League. Con un Kvaratskhelia così in forma, infatti, sognare diventa lecito. A dimostrazione del gran momento del georgiano è arrivato un riconoscimento molto importante. Kvara è stato votato EA Sports Player Of The Month di Serie A del mese di marzo.

Con quello appena ottenuto, più le vittorie nei mesi di agosto e febbraio, l’ex Rubin Kazan è arrivato a tre POTM totali in stagione, vetta mai toccata prima d’ora in Serie A. Kvara verrà premiato prima della gara dello Stadio Maradona contro il Milan, occasione perfetta per dimostrare di valere tale primato.