Super colpo per il Milan: la firma è sempre più vicina

Il Milan di Stefano Pioli viaggia verso la parte conclusiva della sua stagione. Il Diavolo vuole strappare il pass per la prossima Champions League, senza però dimenticare quella attuale che lo vedrà sfidare l’Inter in semifinale.

Mentre Pioli e la squadra sono concentrati sul campo, Paolo Maldini e Frederic Massara iniziano ad incastrare i tasselli in vista della prossima stagione. I due uomini mercato rossoneri starebbero chiudendo un colpo da urlo.

Secondo le indiscrezioni, infatti, il Milan sarebbe pronto a mettere nero su bianco una trattativa che fino a qualche mese fa sembrava essere decisamente in salita. I discorsi fatti con il calciatore e il suo entourage si sono rivelati fruttiferi e la firma è sempre più vicina.

Maldini e Massara scatenati: colpo dei rossoneri

Il pareggio ottenuto in extremis contro una diretta concorrente ai posti Champions come la Roma di José Mourinho ha le sembianze di un bicchiere mezzo pieno per la squadra di Stefano Pioli. I due gol del match sono arrivati nei minuti di recupero della ripresa, con i rossoneri capaci di riacciuffare la gara al settimo minuto di recupero grazie al gol di Alexis Saelemaekers su assist di Rafael Leao. Il talento portoghese ha raccolto un disimpegno di Mancini e pennellato la palla per il pareggio dell’esterno belga.

Nelle ultime uscite l’ex Sporting Lisbona e Lille è tornato ad essere il calciatore devastante in grado di trascinare i rossoneri alla vittoria dello scorso campionato. Il suo apporto è risultato decisivo anche nel doppio confronto europeo contro il Napoli. Inoltre, di recente sembra che siano stati compiuti passi importanti verso il prolungamento dell’attaccante. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, società, calciatore e agenti hanno trovato la quadra per il rinnovo di contratto. Maldini e Massara avrebbero, infatti, offerto a Rafa Leao un quadriennale da 7 milioni di parte fissa più bonus. Il portoghese sarebbe soddisfatto dell’accordo e sarebbe, dunque, pronto a scrivere nuove pagine della sua carriera indossando ancora il rossonero del Milan.