Fiorentina, pronto il colpo per l’attacco: Mister Italiano lo vuole a tutti i costi

Nella seconda stagione di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina, la squadra viola ha leggermente abbassato il suo rendimento in campionato anche a causa del triplo impegno.

Dopo anni di assenza, infatti, i gigliati sono ritornati a giocare una coppa europea. Il cammino in Conference League, inoltre, si sta rivelando estremamente positivo con i toscani che hanno strappato il pass per le semifinali.

Da sottolineare anche il cammino in Coppa Italia che, dopo un’assenza di nove lunghissimi anni, tornerà a giocarsi una finale di Coppa Italia. Nel match che potrebbe regalare la qualificazione alla prossima Europa League, però, la squadra di Italiano dovrà riuscire a superare l’Inter e portare a Firenze una coppa che manca dal 2001, quando in finale i viola superarono il Parma di Renzo Ulivieri.

La Fiorentina pensa in grande: con l’Europa League potrebbe arrivare un nuovo bomber

Le difficoltà riscontrate dalla viola di Vincenzo Italiano hanno relegato la formazione toscana per lungo tempo nelle zone scomode della classifica. Il triplo impegno stagionale ha portato alla luce tutte le criticità della rosa gigliata. Per alzare ancora di più l’asticella e tornare a vedere la Fiorentina lottare per piazzamenti migliori anche in Serie A, dunque, l’organico a disposizione di Italiano andrebbe migliorato. Per questo, secondo quanto riportato da Tuttosport, Pradé e Barone starebbero provando a portare al Franchi l’attaccante M’bala Nzola.

La punta angolana potrebbe rappresentare l’acquisto ideale in grado di rimpiazzare al meglio uno tra Luka Jovic e Arthur Cabral, con il primo che potrebbe chiudere anzitempo la sua avventura in viola. Nzola ha già lavorato con Italiano ai tempi di Spezia e Trapani e si ricongiungerebbe volentieri al tecnico che lo ha portato fino in Serie A. Il contratto in scadenza nel 2024, inoltre, aumenta le possibilità per i toscani che potrebbero risparmiare diversi milioni sull’esborso per il cartellino. Sul giocatore c’è da tempo il Torino anche se un’accelerata dei viola potrebbe cambiare le carte in tavola, dato che Firenze rappresenta una meta molto gradita dal giocatore.