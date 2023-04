Napoli, arriva una pessima notizia: messaggio chiaro e deciso

La straordinaria stagione del Napoli di Luciano Spalletti si avvicina alla sua conclusione. Nonostante la delusione per l’eliminazione ai quarti di Champions League, il popolo napoletano è pronto ad esplodere di gioia.

La squadra di Spalletti ha guidato la classifica di Serie A sin dalle battute iniziali, creando un’importantissimo gap che ha consentito agli azzurri di gestire con serenità i tentativi di rimonta delle avversarie.

La sconfitta della Lazio nel match contro l’Inter lasciava presagire la certezza aritmetica del titolo. I festeggiamenti per il terzo Tricolore della storia dei partenopei, però, sono stati rimandati a causa del pareggio interno nel derby campano contro la Salernitana. Inoltre, in vista del prossimo impegno un messaggio forte e deciso è stato recapitato ai tifosi del Napoli.

Messaggio forte al Napoli: pessima notizia per i tifosi azzurri

Per il match che poteva concedere al Napoli la certezza matematica dello Scudetto, lo Stadio Diego Armando Maradona ha risposto presente, con l’impianto di Fuorigrotta gremito in ogni settore. La squadra di Spalletti ha provato ad imprimere il suo marchio sin dall’inizio della gara, ma sulla sua strada ha trovato uno straordinario Guillermo Ochoa, costantemente tra i migliori in campo da quando è approdato in granata. La zuccata di testa di Olivera al minuto 62 sembrava aver scacciato i fantasmi ma, a poco più di cinque minuti dalla fine, Boulaye Dia ha trafitto Meret con una vera e propria meraviglia.

Festa, dunque, rimandata per il Napoli che nel prossimo impegno di Serie A affronterà l’Udinese alla Dacia Arena. Proprio in vista del match in Friuli è giunto un comunicato chiaro e deciso che potrebbe rovinare i piani dei tifosi partenopei. Attraverso un comunicato, infatti, la Curva Nord 1896 ha voluto chiarire la propria posizione in merito ai possibili festeggiamenti dei tifosi ospiti a seguito della partita tra Udinese e Napoli del 4 maggio. Ecco il comunicato ufficiale dei tifosi dell’Udinese: “Non abbiamo mai permesso a Juventini, Milanisti e Interisti di festeggiare nella nostra città. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani. Udine è solo bianconera. Rispetto!“.