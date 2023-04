Carlos Augusto fa gola alle big: Galliani prepara le contromosse

Nella prima stagione della storia del Monza uno degli assoluti protagonisti è stato il laterale brasiliano Carlos Augusto, sempre padrone della corsia mancina sia con Stroppa che con Palladino.

Anche grazie al contributo del proprio esterno i brianzoli di Berlusconi e Galliani stanno disputando un campionato di assoluto livello. Il Monza occupa, infatti, il decimo posto in Serie A, davanti a squadre come Sassuolo, Udinese e Torino.

La svolta della stagione dei biancorossi si può ricondurre all’avvicendamento in panchina operato a settembre con il Monza reduce da cinque sconfitte e un pareggio nelle prime sei gare di Serie A. In pochi si aspettavano che Palladino potesse sovvertire sin da subito le sorti dei brianzoli e a beneficiarne è stato anche Carlos Augusto.

Galliani si prepara al mercato estivo: Monza attento agli assalti per Carlos Augusto

Cresciuto calcisticamente nel Corinthians, nell’estate del 2020 Adriano Galliani decise di sborsare 4 milioni di euro per portarlo subito al Monza. L’esborso economico di quattro milioni per il calciatore, all’epoca poco più che ventenne, aveva fatto scalpore visto che ad effettuarlo era stato un club di Serie B. Nei due campionati cadetti disputati con il Monza, il brasiliano ha raccolto 5 gol e 3 assist in 68 presenze tra regular season e playoff.

Con la prima, storica, promozione dei brianzoli per Carlos Augusto si sono spalancate le porte della Serie A e il brasiliano ha risposto presente. Nel suo primo anno in massima serie, infatti, Carlos Augusto ha messo a referto 6 gol e 5 assist in 29 presenze, risultando decisivo anche quando non entrava in modo diretto nel tabellino.

Le sue prestazioni non sono affatto passate inosservate e le big italiane potrebbero provare l’assalto nel corso della prossima sessione estiva di mercato. Per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ad Galliani sarebbe con l’entourage del calciatore per cercare di trovare l’accordo per il prolungamento dell’attuale contratto, in scadenza nel 2024. Juventus, Roma e Inter monitorano con interesse la sua situazione con la speranza di poter aggiungere la freccia brasiliana al proprio arco nonostante l’opposizione del Condor.