Lotta salvezza, concreto il rischio di uno spareggio per la retrocessione!

Ad una giornata dal termine restano ancora due le squadre in lotta per non retrocedere. Spezia ed Hellas Verona sono infatti appaiate a quota 31 punti.

Dopo l’ultima giornata di Serie A i verdetti sono quasi tutti emessi. Resta ancora da capire chi tra Hellas Verona e Spezia sarà la terza squadra ad andare in Serie B.

Oltre all’indiscusso scudetto, conquistato dal Napoli di Spalletti, anche la lotta Champions è cosa ormai definita, con Lazio, Inter e Milan che sono sicure della qualificazione ma non ancora del posto in classifica. In zona Europa League ci sono invece Atalanta e Roma, a meno che i giallorossi non riescano a battere il Sevilla nella finale di mercoledì guadagnandosi il posto in Champions. Europa League a cui potrebbe accedere anche la Fiorentina, vincendo a giugno la sua finale col West Ham. Infine la posizione della Conference League è occupata al momento dalla Juventus, in attesa della decisione dell’UEFA sulla sua esclusione dalle coppe, che rimetterebbe in gioco le squadre inseguitrici, Torino, Fiorentina, Monza e Bologna.

In zona retrocessione sono certi gli addii di Sampdoria e Cremonese, rispettivamente a 19 e 24 punti, mentre Hellas Verona e Spezia sono appaiate a quota 31 punti. I gialloblu hanno pareggiato l’ultima partita con l’Empoli, subendo l’autogol beffa di Magnani al 96′ che ha fissato il punteggio sull’1-1. Spezia che invece ha subito un netto 0-4 in casa contro il Torino.

Nell’ultima sfida di campionato i veronesi saranno impegnati nella difficile trasferta di Milano contro il Milan, mentre gli spezzini se la vedranno all’Olimpico contro la Roma. Due sfide sicuramente non facili in vista di una salvezza ancora del tutto incerta. Tanto incerta che si potrebbe addirittura profilare un incredibile spareggio.

Il regolamento della Serie A 2022/2023 ha infatti reintrodotto lo spareggio per l’assegnazione dello scudetto e dell’ultimo posto salvezza in caso di arrivo a pari punti. Non si andrebbe dunque a considerare la differenza reti (in questo momento favorevole all’Hellas con -26 contro i -30 dello Spezia), né gli scontri diretti, che al momento attuale vedrebbero invece lo Spezia salvo ai danni dei diretti avversari in virtù dell’1-2 dell’andata e dello 0-0 del ritorno.

L’eventuale spareggio verrebbe giocato in gara secca ed in campo neutro, con calci di rigore senza tempi supplementari in caso di parità al termine dei 90′ regolamentari. Una novità sicuramente affascinante, che potrebbe regalare alla Serie A una partita in più, ma che Hellas Verona e Spezia faranno sicuramente di tutto per evitare.