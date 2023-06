Conference League: notte amara per la Fiorentina, il West Ham alza la coppa

Dopo la sconfitta in finale di Europa League della Roma anche la Fiorentina esce sconfitta dalla sua finale europea. Contro il West Ham finisce 2-1.

Notte amara per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. All’Eden Arena di Praga il West Ham di David Moyes si impone per 2-1 e alza al cielo la sua prima Conference League.

Italia che dunque non riesce a trattenere il trofeo nel paese, e che dopo la vittoria della Roma lo scorso anno nella prima edizione, concede all’Inghilterra la sua prima Conference League. Una beffa quella per i viola che arriva proprio al 90′ di una gara dura e caratterizzata anche da perdite di tempo a causa di comportamenti tutt’altro che esemplari da parte dei tifosi Hammers, che durante il primo tempo lanciano di tutto in campo verso il povero Biraghi che viene colpito alla testa ed inizia a perdere sangue.

Dopo lo 0-0 della prima frazione di gara, caratterizzata anche dal gol annullato a Luka Jovic per fuorigioco sul colpo di testa stampato sul palo da parte di Kouame, la partita si sblocca al quarto d’ora della ripresa quando Bowen controlla di petto un pallone che Biraghi tocca con il braccio. Calcio di rigore sul quale si presenta Said Benrahma che col destro batte Terracciano e porta avanti gli inglesi.

Vantaggio che dura appena 5′ perché la viola riesce a reagire. Il colpo di testa di Nico Gonzalez trova in area Bonaventura, che controlla col mancino e con il destro prende l’angolino battendo Areola per l’1-1 viola. Quando però la partita sembrava destinata ai tempi supplementari arriva la giocata che decide il match. Al 90′ Paquetà imbuca una grande palla in profondità per Bowen che scappa alle spalle della difesa della Fiorentina, si presenta in area e batte Terracciano per il gol del definitivo 2-1

Viola che erano alla loro quinta finale UEFA, una in ogni competizione principale più due in Coppa delle Coppe. Una sconfitta nella finale di Champions League contro il Real Madrid nella stagione ’56/’57, una sconfitta in quella di Coppa Uefa contro la Juventus nella stagione ’89/’90, una vittoria nella Coppa delle Coppe della stagione ’60/’61 contro i Glasgow Rangers e una sconfitta nella stessa competizione l’anno dopo contro l’Atletico Madrid.

Hammers che invece avevano giocato solo due finali di Coppa delle Coppe, vincendo contro il Monaco 1860 nella stagione ’64/’65 e perdendo contro l’Anderlecht nel ’75/’76. Secondo trofeo UEFA dunque per il West Ham, che alza al cielo di Praga la seconda edizione della Conference League e si qualifica per la prossima Europa League.