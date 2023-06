Il Manchester City vince la Champions League: Inter sconfitta di misura

Prima gioia per il Manchester City che, dopo la bruciante sconfitta contro il Chelsea nel 2021, riesce finalmente a portare all’Etihad Stadium la tanto agognata Champions League: la decide una rete di Rodri.

La squadra di Guardiola ha rispettato il pronostico, anche se non sono mancate le paure per la retroguardia inglese. Con il successo di Istanbul il tecnico catalano conquista la sua terza coppa, raggiungendo Bob Paisley e Zinedine Zidane.

Si conclude con tanta gioia ma anche tanto rammarico la campagna europea dell’Inter, comunque soddisfacente poiché quasi nessuno si aspettava che i nerazzurri potessero spingersi così lontano nella competizione. La delusione è tanta ma la compagine guidata da Simone Inzaghi può e deve ripartire dalla finale e dall’ottima partita disputata.

Prima volta per i Citizens: Inter battuta 1-0 grazie a Rodri

Nel match più atteso dell’intera stagione calcistica non sono mancate tensione ed emozioni. L’ultimo atto di Istanbul vedeva Inter e Manchester City, una di fronte all’altra per la conquista della Champions League. La prima vera occasione è sui piedi di Haaland, ma al 26′ il gigante norvegese calcia addosso ad Onana. Il primo tempo è molto chiuso e, nonostante la supremazia del City nel possesso palla, il primo tempo si chiude 0-0.

Nella ripresa la prima occasione è nerazzurra. Akanji lascia scorrere un retropassaggio sul quale, però, si avventa Lautaro Martinez. L’argentino da posizione defilata decide di calciare, colpendo Ederson, piuttosto che servire Lukaku in mezzo. Al 68′ l’episodio chiave. Akanji si spinge fino all’area interista e imbuca per Bernardo Silva che va sul fondo e crossa in mezzo dall’interno dell’area, dopo aver subito una deviazione la palla arriva tra i piedi di Rodri che, senza pensarci due volte, colpisce di prima con il piattone e fredda Onana. 1-0 per il City.

Il gol subito sveglia l’Inter che dopo due minuti ha la chance per pareggiare. Dumfries alza un campanile in area che la difesa inglese lascia rimbalzare, sul pallone arriva Dimarco che anticipa Ederson e di testa disegna una palombella che si infrange contro la traversa. Sul tap-in, sempre di Dimarco, è Lukaku a salvare i Citizens. All’88’ altra occasione colossale. Cross di Gosens, contro cross dalla parte opposta di Brozovic che trova ancora il tedesco. L’ex Atalanta rimette in mezzo di testa e trova Lukaku che tutto solo spara addosso ad Ederson. L’ultimo brivido per Guardiola è al 95′ con Gosens che colpisce di testa ma che trova un attento Ederson che suggella il successo degli Sky Blue.