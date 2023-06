UFFICIALE: il Napoli ha un nuovo allenatore. È il francese Rudi Garcia

Sarà Rudi Garcia a prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. L’annuncio direttamente da Aurelio De Laurentiis.

Dopo una stagione da record, con il Napoli campione d’Italia dopo 33 anni e ai quarti di finale di Champions per la prima volta nella sua storia, Luciano Spalletti ha deciso di lasciare la guida della squadra azzurra.

Tanti i nomi che si erano fatti nel pensare al sostituto del tecnico di Certaldo, da Zinedine Zidane a Galtier, da Luis Enrique a Paulo Sousa, la lista era lunga, come dichiarato anche dal presidente De Laurentiis stesso “Ho una lista di 40 persone interessate a diventare l’allenatore del Napoli”.

Alla fine a spuntarla è stato un’ex conoscenza della Serie A. Il cinquantanovenne francese Rudi Garcia, che nella stagione scorsa ha allenato l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Allenatore di grande esperienza europea, ha seduto principalmente su panchine di squadre francesi, allenando negli anni Saint-Etienne, Marsiglia, Olimique Lione e Lille, con cui ha vinto nella stagione 2010/11 una storica doppietta con campionato e coppa di Francia.

Nel suo palmares c’è però anche una parentesi italiana, dato che dal 2013 al 2016 si è seduto sulla panchina della Roma. Due stagioni e mezzo con due secondi posti ed un esonero dopo 19 partite della terza stagione, dopo il quale in giallorosso arrivò proprio Luciano Spalletti, lo stesso allenatore che andrà a sostituire in azzurro.

Tante anche le panchine europee. In totale sono 87 tra Champions League ed Europa League e le rispettive fasi di qualificazione. Nel 2017/18 è arrivato in finale di Europa League con il Marsiglia, perdendo contro l’Atletico Madrid. Nel 2019/20 alla guida del Lione arrivò addirittura in semifinale di Champions League, dopo aver eliminato il Manchester City di Pep Guardiola e arrendendosi solo al Bayern Monaco poi campione.

Un allenatore esperto e soprattutto abituato ad utilizzare il 4-2-3-1. D’altronde una delle priorità di De Laurentiis era proprio quella di trovare un allenatore adatto alla difesa a quattro e ad un gioco offensivo. Ed è stato proprio Aurelio De Laurentiis ad annunciare con un Tweet ufficiale l’arrivo del francese: “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”

Non resta altro che mettersi comodi e aspettare di vedere se Rudi Garcia saprà raccogliere l’eredità lasciata da Luciano Spalletti. Ovviamente calciomercato permettendo.