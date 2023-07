Clamoroso in Romania: Italia Under 21 eliminata ai gironi

Arriva dolorosa e inaspettata la sconfitta dell’Italia Under 21 alla fase finale dell’europeo di categoria in scena in Romania e Georgia. I ragazzi di Nicolato sono stati sconfitti dalla Norvegia 0-1.

La sconfitta costa agli azzurrini il passaggio ai quarti di finale. Al posto dell’Italia è la Svizzera a superare il girone dietro la Francia nonostante la larga sconfitta rimediata contro i transalpini.

Norvegia, Italia e Svizzera hanno chiuso il girone a pari punti con 3 punti conquistati in 3 match. A favorire gli elvetici sono stati i gol segnati negli scontri diretti e che gli hanno permesso di balzare in testa alla classifica avulsa. Pesano, dunque, ancor di più i due gol incassati contro i rossocrociati nel match che i ragazzi di Nicolato conducevano 3-0 in chiusura primo tempo.

Italia sconfitta dalla Norvegia 0-1: gli azzurrini salutano l’europeo

Doveva essere la partita della conferma, dopo i buoni segnali mostrati sia contro la Francia che contro la Svizzera, ma gli azzurrini di Nicolato non sono riusciti a superare la Norvegia. Dopo le prime due sconfitta rimediate dagli scandinavi i favori del pronostico erano tutti dalla parte dell’Italia.

La squadra di Nicolato prova sin da subito a dettare i tempi di gioco ma per la prima occasione bisogna aspettare il 14′ quando Pellegri manda a lato di testa. Al 40′ Bellanova pesca Tonali in area, ma la spizzata dell’ormai ex rossonero viene smanacciata in angolo dal portiere avversario. In apertura di difesa ci provano sia Bellanova che Rovella, ma i loro tentativi finiscono alti ben sopra la traversa. Al 57′ occasione per l’Italia: Pellegri manda Gnonto in campo aperto, l’ala del Leeds entra in area e calcia, trovando solo l’esterno della rete.

Al 65′ doccia gelata per gli azzurri. Nusa va via sull’out di destra, punta Ricci e mette in mezzo, sulla palla Carnesecchi va a vuoto e Botheim è lesto a deviare e sbloccare la gara in favore dei suoi. L’Italia prova a reagire e al 75′ Cambiaghi prova la soluzione personale non trovando lo specchio della porta. Al minuto 80 occasione nitida per i ragazzi di Nicolato. Sugli sviluppi di un corner Colombo spizza sul secondo palo dove arriva Cambiaghi che impatta male e centra la traversa da due passi. Gli azzurrini non riescono più a reagire e perdono partita ed europeo. Brutta batosta per il movimento italiano che perde anche la possibilità di disputare le olimpiadi e, adesso, ragiona se proseguire con Nicolato anche in futuro.