La Juventus ha il suo nuovo jolly: è fatta per l’arrivo di Weah dal Lille

Blitz di mercato della Juventus che con una mossa repentina ha bruciato la concorrenza e si è assicurata il cartellino di Timothy Weah, figlio dell’ex attaccante del Milan e della Liberia, George Weah.

La Vecchia Signora ha strappato un ottimo accordo al Lille e acquistato a titolo definitivo il giovane nazionale statunitense. Dopo oltre vent’anni un altro Weah calcherà i campi di Serie A con il suo numero 22.

La trattativa lampo condotta dalla Juventus porta in dote a Massimiliano Allegri un calciatore giovane, con entusiasmo ma anche con tanta esperienza. Nonostante sia un classe 2000 conta, infatti, circa 130 presenze con i club e 30 con la nazionale USA.

Timothy Weah alla Juventus: un altro americano alla corte di Allegri

Nel 2020 l’acquisto della Juventus di Weston McKennie dallo Schalke 04 aveva complicato i piani per l’arrivo, poi mancato, di Luis Suarez in bianconero, ma aveva anche sancito un nuovo primato. McKennie è stato, infatti, il primo calciatore statunitense della lunga storia bianconera.

Dopo tre anni il centrocampista texano ha un compagno nella lista dei calciatori USA nella Vecchia Signora. Con un blitz targato Giovanni Manna, e forse orchestrato dal promesso sposo Cristiano Giuntoli, la Juventus ha prelevato dal Lille il figlio d’arte Timothy Weah.

Timothy è figlio di George, indimenticabile attaccante del Milan che negli anni ’90 terrorizzava le difese italiane e non solo. Come il padre, Timothy può ricoprire il ruolo di attaccante, anche se i numeri messi in mostra nella prima parte della sua carriera non lo caratterizzavo di certo come un bomber. Con la maglia a stelle e strisce ha agito sia da attaccante centrale che da esterno offensivo del tridente di Berhalter.

Nella stagione appena conclusasi il tecnico del Lille, Paulo Fonseca, lo ha chiamato in causa 32 volte, utilizzandolo sempre più spesso come esterno basso. Weah, dunque, fa della duttilità la sua forza e nello scacchiere di Allegri potrebbe essere utilizzato sia come attaccante che come esterno a tutta fascia. Per strapparlo ai francesi la dirigenza della Vecchia Signora verserà 12 milioni di euro, bonus compresi, regalando subito il dopo Cuadrado al tecnico bianconero.