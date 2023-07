UFFICIALE: telenovela finita. Brozovic saluta l’Inter dopo 8 anni

Finisce dopo 8 anni l’avventura all’Inter del centrocampista croato, che lascia la Serie A per trasferirsi in Arabia Saudita.

Dopo 8 stagioni e mezzo con la maglia nerazzurra addosso Marcelo Brozovic saluta la Serie A. È ufficialmente un nuovo giocatore dei sauditi dell’Al-Nassr.

Il classe ’92 era arrivato all’Inter nel gennaio del 2015, quando i nerazzurri lo prelevarono per circa 8 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria. Un amore per i colori nerazzurri nato non subito, col croato che ha alternato tantissimi alti e bassi prima di ingranare la marcia giusta, diventando poi uno dei migliori centrocampisti a livello europeo.

Tanto merito di questo cambiamento va dato ovviamente a Luciano Spalletti, che impedì il trasferimento di Brozovic al Siviglia, cambiando la posizione in mezzo al campo del croato, trasferendolo da mezzala (ma anche ala o trequartista) al ruolo di mediano, che Marcelo ha ricoperto in maniera magistrale per i successivi anni, passando dall’essere un centrocampista qualunque ad uno dei migliori mediani in giro per l’Europa, costantemente ai primi posti in Serie A per palloni recuperati e chilometri percorsi.

L’ex Dinamo lascia l’Inter dopo 330 partite giocate in nerazzurro, condite da 31 gol e 5 trofei conquistati, lo scudetto con Conte e le quattro coppe con Inzaghi (2 coppe Italia ed una Supercoppa), oltre che le due finali di Europa League e Champions League perse.

L’accordo con l’Al-Nassr è stato difficile, col club arabo che ha più volte ritoccato sia l’offerta alla squadra lombarda che l’offerta di stipendio al giocatore. Le cifre finali parlano di 18 milioni nelle casse nerazzurre e quasi 100 milioni in 3 anni per il croato, che va dunque con ogni probabilità a chiudere lì la carriera.

Su di lui era forte anche l’interesse del Barcellona, che non aveva però la forza economica di convincere l’Inter a cedere il giocatore. All’Al-Nassr Brozovic si riunirà ad altri due ex Serie A, il colombiano ex Napoli Ospina e Cristiano Ronaldo, che già l’anno scorso è stato in Arabia segnando 14 gol in 16 apparizioni senza però riuscire a sollevare alcun trofeo.

Molte alternative per l’Inter

Gli uomini di mercato nerazzurri sono già al lavoro per portare un sostituto alla corte di Inzaghi. Sono molti gli uomini nel mirino di Marotta ed Ausilio, che hanno individuato il profilo giusto con cui sostituire Epic Brozo. Con ogni probabilità sarà infatti Calhanoglu a raccogliere l’eredità lasciata dal croato, con i nerazzurri che si fionderanno probabilmente su una mezzala.

I nomi più in voga sono quelli di Frattesi, su cui sono però forti anche gli interessi di Roma e Milan, Milinkovic-Savic, che Inzaghi conosce bene ma che Lotito non farà partire con molta facilità, l’olandese Koopmeiners dell’Atalanta e Lazaar Samardzic dell’Udinese.

Profili se vogliamo con caratteristiche un po’ diverse tra loro, ma tutti ugualmente interessanti per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Vedremo su chi si getterà l’Inter in questa sessione di calciomercato.