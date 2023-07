L’Inghilterra Under-21 è campione d’Europa

L’Inghilterra Under-21 batte i pari età della Spagna e si laurea campione d’Europa per la terza volta nella sua storia.

Nella finale dell’Adjarabet Arena di Batumi (Georgia) tra Inghilterra e Spagna è la squadra allenata da Lee Carsley ad avere la meglio con un finale clamoroso.

Inglesi alla loro quarta finale dopo i due successi consecutivi nell’82 e ’82 (rispettivamente contro Germania Ovest e Spagna) e la sconfitta nel 2009 contro la Germania. Spagnoli invece, squadra più titolata della competizione, alla nona finale dopo l’ultima vittoria nel 2019 contro la Germania.

Inghilterra arrivata fino alla finale vincendo tutte le partite sia del girone (contro Repubblica Ceca, Israele e Germania) che della fase ad eliminazione diretta (contro Portogallo ed ancora una volta Israele). Anche la Spagna è arrivata prima nel suo girone dopo le due vittorie con Romania e Croazia ed il pareggio con l’Ucraina, mentre nella fase ad eliminazione diretta ha battuto Spagna e ancora una volta Ucraina.

Carsley schiera i suoi con un 4-4-2 in cui spiccano su tutti Cole Palmer del Manchester City, Emile Smith-Rowe dell’Arsenal e Curtis Jones del Liverpool. 4-3-3 per la Spagna di Santi Denia, che schiera il giocatore del Bilbao Sancet alle spalle dei capocannonieri del torneo Abel Ruiz e Sergio Gomez.

Partita che si sblocca al quarto minuto di recupero della prima frazione di gara con un gol quasi fortuito. La punizione dal limite dell’area di Cole Palmer è infatti deviata da un accovacciato Curtis Jones, che con la schiena spiazza nettamente Tenas e porta in vantaggio i britannici.

Nella ripresa le furie rosse non riescono a trovare il gol del pareggio, fino a quando al 95′ il migliore in campo per gli inglesi, il centrale di proprietà del Chelsea Colwill, colpisce Abel Ruiz in area di rigore mandando lo stesso attaccante del Braga dal dischetto. Il numero 9 si fa però ipnotizzare da Trafford, che prima respinge il rigore, poi para anche la ribattuta e deve sperare sul terzo tentativo spagnolo che finisce alto sopra la traversa. Tre occasioni in fila clamorose per la Spagna, che spreca clamorosamente l’occasione di far continuare la gara e consegna all’Inghilterra il suo terzo titolo europeo Under-21!