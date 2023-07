Marketa Vondrousova è la nuova campionessa di Wimbledon

È la tennista ceca Marketa Vondrousova la nuova campionessa di Wimbledon. Sul centrale di Londra battuta la tunisina Jabeur.

Sono bastati due set a Marketa Vondrousova per laurearsi campionessa a Wimbledon. Contro la tunisina Ons Jabeur è un doppio 6-4 a farla trionfare.

La ceca, alla seconda finale slam dopo la sconfitta ai Roland Garros del 2019, è alla prima finale del torneo inglese, a cui arriva addirittura non da testa di serie. E in finale ci è arrivata dopo aver battuto un’altra tennista non testa di serie, l’ucraina Svitolina.

Jabeur, dopo aver sconfitto la Sabalenka in semifinale, è invece alla seconda finale consecutiva, dopo la sconfitta dell’anno scorso contro Elena Rybakina, incontrata nuovamente quest’anno e battuta ai quarti.

Una partita tutto sommato equilibrata, con Jabeur che inizia benissimo ed ha subito una chance di andare sopra 3-0 nel primo set. Chance gettata però via, che porta ad una serie di break e contro break che permettono alla ceca di aggiudicarsi il primo set per 6-4. Nel secondo set il copione è simile. Vondrousova passa 1-0 con un break, ma Jabeur reagisce di rabbia vincendo 3 game di fila e portandosi sul 3-1. Marketa reagisce subito riprendendosi il break e la partita rimane in equilibrio fino al nono game, quando Ons regala di fatto il break all’avversaria con due errori gratuiti di dritto, concedendo poi a Marketa di servire per il match.

Una partita in cui la tunisina ha fatto vedere un tennis di livello molto alto, condito però da una gestione mentale del match non ottimale, che l’ha portata a non sfruttare le tante occasioni avute per vincere punti preziosi che l’avrebbero potuta portare per lo meno al terzo set.

Emozioni contrastanti

Grande gioia ovviamente per la nuova regina di Wimbledon Marketa Vondrousova, tanta amarezza e lacrime invece per Ons Jabeur, sconfitta in finale per il secondo anno di fila.

“È la sconfitta più dolorosa della mia carriera, ma non mi arrendo e tornerò qui e vincerò questo torneo, ve lo prometto”, sono le parole di Jabeur, che rivolge una solenne promessa al suo box.

“L’anno scorso ero qui da spettatrice col gesso, quest’anno sono qui a festeggiare. Il tennis è uno sport incredibile.” è l’incredibile testimonianza della campionessa, fermata da un’infortunio lo scorso anno e sul tetto dei Championships quest’anno. “Non so che tatuaggio mi farò ma avevo scommesso col mio coach che se avessi vinto uno slam se ne sarebbe fatto uno, ora dovrà mantenere la promessa fatta”.