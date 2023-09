Conference League: Fiorentina ai gironi nel segno di Nico Gonzalez

Incredibile partita allo Stadio Artemio Franchi di Firenze dove la squadra di Vincenzo Italiano riesce a ribaltare la sconfitta dell’andata e a qualificarsi alla fase a gironi di Conference League.

A trascinare la Viola nel match europeo è stato il suo numero 10: l’argentino Nico Gonzalez. L’ex Valencia è stato protagonista assoluto del match con una doppietta che ha steso il Rapid Vienna e regalato la vittoria ai gigliati.

In attesa del sorteggio dei raggruppamenti di Conference League, la Fiorentina può festeggiare il passaggio del turno. La rete decisiva è arrivata allo scadere del match e ha mandato in visibilio tutto il pubblico viola accorso all’Artemio Franchi.

Nico fa esplodere i tifosi: doppietta e Rapid Vienna al tappeto

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si giocava un match decisivo per le speranze europeo. La sconfitta di misura subita in casa del Rapid Vienna complicava certamente le possibilità della Viola che, però, grazie anche alla spinta dei suoi tifosi è riuscita a ribaltare il risultato.

Il match si apre con qualche grattacapo per la Fiorentina che al 6′ minuto rischia di passare in svantaggio, Mayulu da dentro l’area centra, però, la traversa. Al 29′ ottimo scambio tra Nzola e Nico con l’argentino che manda l’ex Spezia a tu per tu con Hedl il quale lo ipnotizza e vince il duello. Al 35′ altra occasione: Bonaventura scodella per Nico che di testa fa la torre, forse involontariamente, per Nzola il cui tiro viene neutralizzato dal portiere del Rapid.

La Fiorentina ci prova ancora con Koaumé e Nico ma nessuno dei due riesce a sbloccare il risultato. Al 59′ vantaggio viola. Kouamé ruba palla sulla trequarti e serve Biraghi sull’out di sinistra, cross dell’ex Inter che trova, prima, una carambola tra difensore e portiere, e poi, il mancino vincente di Nico Gonzalez che fa 1-0.

La Fiorentina cresce e al 74′ sfiora il raddoppio con un tentativo da fuori di Mandragora che si stampa sulla traversa. All’87’ l’episodio chiave. Sul tentativo di cross di Mandragora la palla viene intercettata con il braccio da un difensore del Rapid. Sul dischetto si presenta Nico Gonzalez che spiazza Hedl e regala i gironi di Conference League alla sua Fiorentina.