Il Sassuolo batte anche l’Inter: Berardi ancora trascinatore

Anche il turno infrasettimanale, valido per la sesta giornata di Serie A, ha regalato emozioni e sorprese. La capolista Inter trova la sua prima sconfitta stagionale in casa contro il Sassuolo di un super Domenico Berardi.

I neroverdi sono riusciti ad espugnare San Siro grazie alle magie del suo numero 10, autore prima di un assist e poi del pregevolissimo gol da fuori area che è valso il 2-1 finale in favore della squadra di Alessio Dionisi.

I nerazzurri di Inzaghi subiscono per la prima volta in stagione più di un gol in una singola partita e, in classifica, vedono accorciare tutte le rivali. Adesso la vetta è tornata ad essere un affare milanese con Inter e Milan appaiate in testa alla classifica a +2 sulla Juventus.

L’Inter parte bene ma poi si spegne: colpaccio del Sassuolo a San Siro

Il Sassuolo l’ha fatto ancora. Un’altra big del campionato italiano è caduta sotto i colpi dei terribili ragazzi di Dionisi, capitanati da un Domenico Berardi decisamente in stato di grazia. I neroverdi conquistano, così, 6 punti nei due match, sulla carta proibitivi, contro Juve e Inter.

L’Inter parte bene e dopo una buona supremazia nel possesso al 32′ sfiora il vantaggio: Dumfries scappa sulla destra e crossa in mezzo per Thuram che, però, manda alto di testa. Al 38′ risposta del Sassuolo con Berardi che imbecca Toljan, il cui destro costringe Sommer ad allungare in corner. Al primo minuto di recupero passa l’Inter. Dumfries entra in area, punta Viti e con il mancino in diagonale batte Consigli per l’1-0 nerazzurro.

Nella ripresa il Sassuolo parte benissimo. Al 51′ dopo uno scambio tra Pinamonti e Berardi, quest’ultimo va al cross e trova tutto solo Erlic che, da ottima posizione, non inquadra incredibilmente la porta. È il preludio del gol che arriva due minuti dopo. Boloca appoggia per Berardi, finta di tiro del 10 che poi imbuca per Bajrami, l’albanese calcia di prima e con la complicità di Sommer rimette in parità il match.

Al 62′ apoteosi Sassuolo. Toljan serve Berardi sul vertice destro dell’area nerazzurra, la stella del Sassuolo punta Mkhitaryan, si porta la palla sul mancino e fredda un immobile Sommer, vantaggio neroverde. Al 70′ l’Inter prova la reazione: Carlos Augusto va via sull’out di sinistra e mette in mezzo per Frattesi, l’ex di giornata controlla ma la sua conclusione trova l’ottima uscita di Consigli. Nel finale di gara ci provano prima Laurienté e poi Lautaro ma nessuno dei due riesce a cambiare il punteggio. Il Sassuolo espugna San Siro e dopo la Juventus fa un’altra vittima illustre in Serie A.