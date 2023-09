La Juve si rialza: battuto il Lecce allo Stadium

Dopo il brutto k.o. rimediato in casa del Sassuolo, la Juventus di Massimiliano Allegri si è rialzata nell’anticipo della sesta giornata all’Allianz Stadium contro il Lecce.

I bianconeri hanno avuto la meglio sugli uomini guidati da D’Aversa, riuscendo ad espugnare la difesa salentina grazie alla prima rete in stagione di Arkadiusz Milik, partito titolare al posto di Vlahovic.

La squadra di Allegri supera proprio i giallorossi in classifica e, in attesa di Milan e Fiorentina impegnate rispettivamente con Cagliari e Frosinone, si gode il secondo posto in solitaria alle spalle dell’Inter. Buone notizie per Massimiliano Allegri che, oltre alla buona prestazione di Milik, ha voluto elogiare nel post partita anche Daniele Rugani, schierato al posto di Gatti apparso scosso dalle numerose critiche ricevute dopo l’errore contro il Sassuolo.

La Juventus batte il Lecce e vola al secondo posto: la decide Arek Milik

La Juventus ha colto l’occasione per lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta contro il Sassuolo e nell’anticipo dell’Allianz Stadium contro il Lecce è riuscita a cogliere un’importante vittoria, utile sia per la classifica che per il morale della squadra. Per la gara interna Allegri ha deciso di risparmiare dal primo minuto Dusan Vlahovic mandando in campo al suo posto Milik.

La Juve decide di partire forte e dopo 12′ minuti si fa vedere con un destro largo di Chiesa. Dieci minuti dopo tocca al compagno di reparto, Milik, che con il mancino non preoccupa Falcone. Al 26′ Chiesa scambia con Danilo, il capitano bianconero imbuca in area per l’ex Fiorentina il cui diagonale sfiora il palo e si spegne a lato. Al 57′ la Juve passa in vantaggio: McKennie crossa dall’interno dell’area per la sponda di Rabiot che libera Milik, da due passi il polacco firma la rete dell’1-0.

Al 74′ ancora Chiesa prova a farsi e vedere e, dopo un doppio dribbling in area, prova a servire Milik o McKennie ma nessuno dei due riesce ad arrivare sulla sfera grazie all’intervento di Dorgu. Al 92′ Kaba prova l’azione personale da posizione defilata, all’ingresso in area cade invocando un calcio di rigore, per l’arbitro non ci sono dubbi: simulazione e secondo giallo per il francese che lascia i suoi in 10.

Al termine dei 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la vittoria della Juve e regala alla squadra di Allegri almeno una notte al secondo posto in Serie A.