Troppo PSG per il Milan: netto 3-0 per i francesi in Champions

Dopo i due pareggi contro Newcastle e Borussia Dortmund, che hanno lasciato l’amaro in bocca ad un Milan decisamente meritevole della vittoria, i rossoneri di Pioli fanno visita al Paris Saint Germain.

La terza giornata del Gruppo F di Champions League mette di fronte Maignan e Donnarumma, Mbappé e Rafa Leao, con il Diavolo che vuole rialzarsi dopo la brutta sconfitta interna contro la Juventus.

Nel match del Parco dei Principi, però, il Milan non riesce ad incidere e perde malamente contro un Paris Saint Germain molto propositivo. In una gara difficile come questa sono venuti alla luce i problemi dei rossoneri, quasi mai pericolosi dalle parti di Donnarumma.

Mbappé ammattisce la difesa del Milan: il PSG porta a casa i tre punti e complica il cammino del Diavolo

Sono tempi duri per il Milan di Stefano Pioli che, dopo aver perso a San Siro match contro la Juventus e testa del campionato, escono sconfitti anche dalla notte europea in casa del Paris Saint Germain. I campioni di Francia, reduci dalla brutta debacle in casa del Newcastle, tornano alla vittoria e si prendono la testa del Gruppo F.

Les Parisiens partono bene e sin dalle prime battute Mbappé prova a trafiggere Maignan. Il gol del numero 7 arriva al 32′: Mbappé riceve palla sulla trequarti, finte su Tomori e destro secco sul primo palo su cui Maignan non può nulla.

In avvio di ripresa il PSG trova il raddoppio: Dembelé viene servito in profondità, l’ex Barça entra in area e supera Maignan con il mancino. Dopo una segnalazione del VAR, però, il gol viene annullato per fallo di Ugarte su Musah ad inizio azione. Al 50′ il Milan ha la prima occasione nitida della sua gara. Maignan lancia lungo e trova Pulisic sorprendendo la difesa parigina, il nazionale statunitense da ottima posizione sceglie l’assist a Giroud anziché tirare in porta, calibrando male anche il passaggio.

Due minuti dopo doccia fredda per il Milan. Sugli sviluppi di un corner Dembelé trova la conclusione da dentro l’area, Maignan si distende e respinge ma non può nulla sul tap-in ravvicinato di Kolo Muani che fa 2-0 per i suoi. I rossoneri provano a reagire, senza successo, con Pulisic e Leao. A meno di dieci dalla fine Mbappé ha l’occasione per la doppietta ma il suo destro a giro viene deviato sul palo da un grande intervento di Maignan. Il tris, però, arriva in chiusura di match. Zaire-Emery sfonda sulla destra e mette un cross rasoterra, velo di Gonçalo Ramos che favorisce l’inserimento di Lee Kang-In, sinistro secco del coreano e 3-0 PSG.

Al Parco dei Principi il Milan incontra una brutta sconfitta che ne complica il cammino in Champions League: adesso i rossoneri si trovano ultimi nel Gruppo F con soli 2 punti.