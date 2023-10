Atalanta e Lazio trovano la vittoria: i risultati della 10ª giornata

Con i due posticipi del lunedì si è conclusa anche la decima giornata di Serie A. Negli ultimi due incontri Atalanta e Lazio hanno trovato il bottino pieno, avvicinando le avversarie nella corsa all’Europa.

Gli orobici di Gian Piero Gasperini hanno rifilato un 3-0 a domicilio al malcapitato Empoli, reduce dalla bella vittoria della giornata precedente all’Artemio Franchi contro la Fiorentina.

La squadra di Maurizio Sarri, invece, ha superato in extremis proprio la Fiorentina, piegata nei minuti di recupero dal rigore del ritrovato Ciro Immobile, a segno dopo più di un mese a digiuno con la maglia biancoceleste.

Empoli-Atalanta nel segno di Scamacca: la banda del Gasp ritorna in alto

Dopo il pareggio europeo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è tornata a vincere. La decima giornata vedeva la Dea di fronte ad un Empoli in periodo positivo. Sin dalle prime battute, però, la resistenza dei toscani è stata messa a dura prova.

Il match è quasi un monologo dell’Atalanta che passa dopo cinque minuti: Lookman imbuca e trova Scamacca che con il tacco beffa Berisha e porta in vantaggio i suoi. Anche 17′ ancora l’ex West Ham vicino al gol su invito di Koopmeiners, ma il palo salva l’Empoli. Gli orobici ci provano ancora con Scamacca e con Ruggeri prima di raddoppiare al 29′ con il mancino di Koopmeiners trovato bene proprio da Scamacca.

Al 51′ la Dea trova il tris: De Roon libera Scamacca che controlla e con un destro potentissimo batte ancora Berisha. L’attaccante italiano cerca la tripletta, ma al 62′ il suo destro a giro si infrange sulla traversa.

L’Atalanta vince e scavalca il Napoli e la Fiorentina portandosi al quarto posto, a -6 dall’Inter capolista.

La Lazio ritrova Immobile: gol del capitano e tre punti per Sarri

I biancocelesti di Maurizio Sarri vengono da un buon momento in Serie A, anche se nell’ultima uscita erano stati travolti dal Feyenoord in Champions League. All’Olimpico arriva una Fiorentina protagonista di un ottimo avvio di stagione ma reduce dalla pesante sconfitta contro l’Empoli nel derby toscano.

La prima occasione capita al 12′ con Castellanos che pesca in area Luis Alberto, il quale da distanza ravvicinata spara sull’esterno della rete. La Fiorentina risponde subito con Bonaventura che lancia Beltran, l’argentino salta Provedel e fa 1-0. Dopo un check del VAR, però, il gol viene annullato per un tocco con il braccio del Vichingo. Al 17′ ancora Beltran vicino al gol, questa volta il palo gli strozza l’urlo in gola.

Al 65′ Castellanos allarga per Felipe Anderson, il brasiliano segue il taglio di Luis Alberto e lo serve, ma lo spagnolo centra in pieno Terracciano. Al 70′ Kamada imbuca per Felipe Anderson che esagera con le finte e perde il tempo del tiro da ottima posizione. Al 94′ sugli sviluppi di un cross Vecino colpisce di testa e trova il tocco con la mano di Milenkovic: rigore per la Lazio. Dal dischetto Immobile spiazza Terracciano e regala tre punti importantissimi ai suoi. La Lazio sale così al settimo posto, a -1 proprio dalla Fiorentina.