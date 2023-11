Impresa Milan a San Siro: Mbappé e compagni al tappeto

Dopo un periodo buio il Milan torna a rialzarsi. I rossoneri di Stefano Pioli hanno ottenuto una vittoria importantissima a San Siro contro il Paris Saint Germain: il Diavolo rilancia le sue quotazioni per il passaggio del turno.

Nella cornice milanese gli uomini di Pioli sono riusciti a ribaltare il vantaggio dei Les Parisiens e ad ottenere tre punti fondamentali per il cammino europeo, ma soprattutto per il morale della squadra.

Adesso il Diavolo è chiamato a rialzarsi anche in Serie A, dove a seguito della sconfitta casalinga contro l’Udinese ha perso ulteriore terreno dall’Inter capolista che adesso è lontana 6 punti. Pioli rinsalda la sua posizione sulla panchina rossonera in un periodo in cui da ogni parte si susseguivano le voci circa un suo esonero.

Il Milan trionfa con i suoi top player: Giroud e Leao sugli scudi

La sfida di San Siro tra Milan e Paris Saint Germain aveva il sapore da dentro o fuori per i rossoneri. Una sconfitta, infatti, avrebbe compromesso quasi del tutto le possibilità di accedere agli ottavi di finale di Champions League. Nel momento più difficile della stagione, però, i rossoneri hanno risposto presente trovando una vittoria molto importante per il prosieguo della stagione.

Il Milan parte molto bene e dopo cinque minuti costruisce con Reijnders e Leao, il portoghese serve in area Loftus-Cheek che con il mancino calcia troppo in alto. Al nono minuto San Siro si ammutolisce. Sugli sviluppi di un corner Marquinhos spizza di testa e trova Skriniar che tutto solo batte Maignan in tuffo.

Il Milan reagisce subito e all’undicesimo Musah ha sul destro la palla del pareggio su servizio di Calabria, l’ex Valencia, però, calcia centrale tra le braccia di Donnarumma. La squadra di Pioli è in partita: al 12′ sgroppata di Leao che si porta via tre uomini e serve Giroud, il francese controlla e calcia trovando la gran risposta di Donnarumma, sulla respinta si avventa Leao che in rovesciata firma il pari rossonero.

Il PSG prova a tornare in vantaggio, ma in ben due occasioni Maignan ha la meglio sul connazionale Mbappé. Al 27′ brivido per il Milan: Zaire Emery appoggia per Dembelé che con il sinistro centra in pieno la traversa a Maignan battuto, sul capovolgimento di fronte Loftus-Cheek imbecca Giroud che, però, calcia sull’esterno della rete. Entrambe le squadre cercano il vantaggio ma la prima frazione si chiude sull’1-1.

Al quinto della ripresa San Siro esplode di gioia: azione insistita del Milan che arriva due volte al cross, al secondo tentativo dal piede di Theo Hernandez parte una pennellata che Olivier Giroud raccoglie in cielo surclassando Skriniar nel duello aereo.

Il Diavolo alza il ritmo e al 63′ sfiora il tris direttamente su punizione con Theo che trova un super Donnarumma. A cinque dal termine ancora Donnarumma protagonista: l’italiano compie una grandissima parata sul destro a giro di Okafor tenendo in partita i suoi. L’ultimo brivido per il Milan arriva all’89’ con Lee Kang-In che con il mancino coglie il secondo legno per i parigini.

Il Milan trionfa contro ogni aspettativa e rilancia le sue possibilità di passare agli ottavi di finale: le sfide contro Newcastle e Borussia Dortmund saranno, dunque, decisive.