La Roma supera ancora il Feyenoord: ottavi raggiunti nel segno di Svilar

Supera il turno con brivido la Roma di Daniele De Rossi che ha bisogno dei calci di rigore per avere la meglio sul Feyenoord. Tra i protagonisti c’è Mile Svilar che ipnotizza gli avversari e trascina i suoi agli ottavi.

Notte europea da ricordare per Daniele De Rossi e la sua Roma. Dopo un’estenuante lotta sul campo dell’Olimpico, i giallorossi riescono a portare a casa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

Nella lotteria dei rigori è decisivo Svilar che ferma due dei tentativi degli avversari. In attesa del sorteggio DDR si gode il primo successo dagli undici metri come tecnico.

Roma-Feyenoord 1-1 (5-3 dcr.): gli olandesi sbattono su Svilar

Ennesima sfida Europa tra Roma e Feyenoord, la terza in tre anni. Dopo l’1-1 di Rotterdam le due squadre si giocano l’accesso agli ottavi di finale all’Olimpico di Roma.

Inizio shock per i giallorossi che già al quinto minuto si trovano sotto. Hartman scappa sulla sinistra e crossa in mezzo per Nieuwkoop, il suo tiro trova la deviazione di spalla di Gimenez decisiva per l’1-0 olandese.

La reaizone della Roma è immediata al minuto 9 ha una doppia occasione con Lukaku ed El Shaarawy. La gara è vivissima e al 13′ Santiago Gimenez supera in profondità Paredes, ma la sua conclusione sbatte su Svilar. Al 15′ esplode l’Olimpico. El Shaarawy viene servito sulla fascia, l’ex Milan scarica a rimorchio per Pellegrini che controlla e dal limite disegna un tiro imparabile per Wellenreuther.

La Roma è in fiducia e al 21′ sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Cristante che in inserimento non trova lo specchio della porta. Nel secondo tempo i giallorossi reclamano un calcio di rigore per un contatto tra El Shaarawy e Stengs che, però, l’arbitro giudica regolare.

Nei tempi supplementari le occasioni sono poche. Ci prova Cristante di testa, ma senza inquadrare la porta. Risponde Minteh per gli olandesi che chiama Svilar alla parata sul primo palo. Negli ultimi minuti dei tempi supplementari si sveglia Lukaku che, prima viene fermato da una splendida parata di Wellenreuther, e poi, di testa non c’entra lo specchio della porta: si va ai rigori.

Dal dischetto Paredes e Ueda segnano il primo calcio di rigore. Il secondo tentativo della Roma viene fallito da Lukaku, al quale risponde Svilar che para la conclusione di Hancko. Ancora il portiere ex Benfica si ripete al terzo tentativo olandese ipnotizzando Alireza Jahanbakhsh, per i giallorossi segnano Cristante, Aouar e Zalewski. Per il terzo anno consecutivo la Roma estromette il Feyenoord da una competizione europea.