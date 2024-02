Ottavi di Champions: Osimhen riacciuffa il Barça, 1-1 al Maradona

Si dividono la posta in palio il Napoli e il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A deciderla ci hanno pensato i dei due bomber: Lewandowski e Osimhen.

Esordio sulla panchina del Napoli per Francesco Calzona che nel match contro il Barcellona di Xavi non riesce a cogliere la vittoria. Il pareggio tra le due squadre rimanda il verdetto della qualificazione alla partita del Camp Nou.

Il match tra le due squadre è stato frizzante ed entrambe, in alcune parti della gara, hanno dato l’idea di poter vincere. Il pari contro i campioni di Spagna potrebbe trasformarsi in una iniezione di fiducia per un gruppo giunto al terzo allenatore della stagione.

Napoli-Barcellona 1-1: Osimhen risponde a Lewandowski

Dopo alcuni mesi di assenze, e i risultati decisamente negativi in Italia, lo Stadio Maradona di Napoli torna ad ospitare le magiche notti europee. Contro il temibile Barcellona gli azzurri iniziano male per poi diventare progressivamente padroni del campo.

Il Barcellona vuole partire forte e al quarto minuto si fa vedere con il giovane Lamine Yamal. All’ottavo minuto è ancora il classe 2007 a calciare verso la porta, trovando Meret ben piazzato. Al 22′ doppia occasione Barcellona, prima con Lewandowski e successivamente con Gundogan, ma entrambi sbattono contro uno strepitoso Meret. Il Napoli acquista fiducia ma nonostante un grande possesso non riesce a rendersi pericoloso.

La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo con il Barcellona subito pronto ad attaccare. Dopo il tentativo di Gundogan, al 60′ i blaugrana passano in vantaggio. Pedri imbuca per Lewandowski che controlla e batte Meret con una rasoiata velenosa.

Il Napoli non ci sta e inizia ad alzare il baricentro preoccupando la squadra di Xavi. Al 75′ Anguissa verticalizza alla ricerca di Osimhen, il nigeriano vince il contrasto con Iñigo Martinez e con il destro fredda Ter Stegen. Il Napoli si spinge in avanti alla ricerca del raddoppio che sfiora all’85’ con Anguissa che di testa manda di poco a lato. Brivido finale per il Napoli che vede spegnersi sul fondo di pochissimo il tiro dal limite di Gundogan al 94′.

Finisce 1-1 tra le due squadre che si giocheranno la qualificazione nel match di ritorno al Camp Nou in programma il 12 marzo.