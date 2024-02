Ottavi di Champions: L’Inter passa di misura, battuto l’Atletico Madrid

La squadra di Simone Inzaghi si aggiudica il primo atto del doppio confronto contro l’Atletico Madrid dell’ex compagno Diego Simeone: decide la sfida una rete di Marko Arnautovic.

I nerazzurri portano a casa un importantissimo successe che gli consente di approcciarsi alla gara del Wanda Metropolitano con qualche certezza in più.

La qualificazione ai quarti di Champions League è un obiettivo alla portata della Beneamata, ma il ritorno in casa dei Colchoneros si preannuncia parecchio complicato.

Nonostante la possibilità di passare il turno con due risultati su tre, infatti, la squadra di Simeone non è da sottovalutare visto il grande equilibrio della gara di San Siro.

Inter-Atletico Madrid 1-0: la decide Arnautovic

Continua il momento positivo dell’Inter che in casa contro l’Atletico Madrid centra la sua nona vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Il match di San Siro è stato molto equilibrato con i nerazzurri che sono riusciti a portare a casa il risultato solo nella ripresa.

Come previsto, la partita è molto tattica e per vedere il primo tiro verso lo specchio bisogna attendere dodici minuti con Samuel Lino che non riesce a dare il giro giusto al suo destro che si spegne sul fondo. La risposta dell’Inter arriva al 36′ con il solito Lautaro che di testa trova un attento Oblak. Il finale di tempo è nel segno dell’Inter ma Lautaro e Thuram non riescono a concretizzare le buone ripartenze della squadra.

La ripresa si apre con i forfait di Thuram da una parte e Gimenez dall’altra, rimpiazzati da Arnautovic e Savic. Dopo tre minuti proprio l’attaccante austriaco ha l’occasione giusta per portare in vantaggio i suoi, ma impatta male il cross di Dimarco. Al 52′ si vede ancora l’ex Bologna che di testa non trova la porta di Oblak. Al 63′ altra palla gol per l’Inter, ancora per Arnautovic che, dopo aver orchestrato la manovra, calcia alto da buona posizione.

È il preludio al gol che arriva al 79′: Frattesi recupera palla nella trequarti avversaria e serve Lautaro nello spazio, l’argentino calcia trovando la risposta di Oblak che, però, non può nulla sul tap-in vincente di Arnautovic.

L’Atletico prova a reagire con il tentativo da fuori di Samuel Lino e con n colpo di testa di Morata, ma il risultato non cambia più. Inzaghi ha la meglio sull’amico Simeone, ma la qualificazione resta apertissima.