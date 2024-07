Intreccio Atalanta-Fiorentina: doppia operazione in vista

Il calciomercato continua a scaldare gli animi del mondo calcistico italiano e non solo. Due protagoniste della Serie A potrebbero mettere in piedi un’operazione di mercato inaspettata

Fiorentina e Atalanta, rispettivamente finaliste di Conference ed Europa League, starebbero imbastendo una trattativa di mercato parecchio interessante.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, uno dei protagonisti in maglia viola potrebbe finire tra le fila nerazzurre per la gioia di Gian Piero Gasperini. D’altro canto, un calciatore attualmente in forza all’Atalanta potrebbe compiere il percorso inverso e trasferirsi al Franchi.

Doppia trattativa tra Atalanta e Fiorentina: si cerca la quadra per definire

Indiscusse protagoniste sia in Italia che in Europa, Fiorentina e Atalanta vogliono cercare di migliorare ancora il rendimento delle stagioni precedenti.

Nel triennio guidato da Italiano la Viola è riuscita a piazzarsi stabilmente nella parte alta della Serie A e raggiunto ben tre finali. Finali che, però, hanno visto i gigliati capitolare in tutte le occasioni contro Inter in Coppa Italia, West Ham e Olympiacos in Conference League.

L’Atalanta, invece, ha conquistato il suo primo trofeo europeo, coronamento del grande percorso intrapreso dalla società orobica e dal tecnico Gasperini.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato potrebbe riservare un intreccio che coinvolgerebbe proprio le due compagini. Nelle ultime ore, infatti, si fanno sempre più intense le voci che vorrebbero Nico Gonzalez lontano dall’Artemio Franchi e tra i club interessati ci sarebbe proprio l’Atalanta.

Nico è stato spesso trascinatore dei suoi, ma i continui acciacchi fisici portano la società di Commisso a valutare l’addio dell’argentino. L’Atalanta, infatti, potrebbe lasciar partire El Bilal Touré, penalizzato da un grave infortunio nella scorsa stagione e finito nel mirino dello Stoccarda, orfano di Guirassy.

Per un argentino che arriva, però, potrebbe esserci un argentino che parte. Secondo la Rosea, la Dea potrebbe riuscire a convincere la Fiorentina inserendo nella trattativa un calciatore molto gradito ai viola. Si tratta di Juan Musso, estremo difensore ex Udinese titolare nella vincente campagna europea della Dea.

Al momento la trattativa è ancora nella sua fase embrionale, ma presto potrebbe subire un accelerata. Non è un mistero, infatti, che la squadra del neotecnico Palladino stia cercando un portiere di grande livello per poter ambire a traguardi sempre più alti.