Fuga a settembre, regalatevi un weekend da sogno a Londra

Un fine settimana lungo a Londra, settembre potrebbe essere il momento perfetto per una fuga dalla realtà. Come organizzare il viaggio?

Tra le capitali più belle d’Europa c’è sicuramente Londra. Se avete i passaporti validi e un weekend da passare esplorando una città magica e sorprendente prenotate il volo, la City è pronta ad accogliervi.

Londra è diversa da ogni altra città europea. Ha un fascino cosmopolita e dinamico, un melting pot di culture e stili, un’architettura unica, la bellezza della City è innegabile e bisogna assolutamente visitare questo luogo che rapisce almeno una volta nella vita. Un weekend lungo non sarà certo sufficiente per esplorare le infinite possibilità della metropoli ma offre la possibilità di accarezzare un gioiello luccicante e prezioso. Con i suoi parchi meravigliosi, lo skyline in continua evoluzione, i monumenti famosi, le vie dello shopping, Londra non annoia mai e c’è molto di più oltre Buckingham Palace, London Bridge, Westminster e il Big Ben. Posti segreti da scoprire per disegnare la propria personalissima cartolina della City che rimarrà impressa nei ricordi e nelle foto che si porteranno a casa.

Le meraviglie di Londra, da sogno a realtà

Vivere Londra in pochi giorni è possibile sapendo cosa andare a vedere oltre i monumenti e i musei più noti. Musei che, tra l’altro, sono anche gratuiti in molti casi come per il British Museum, la National Gallery, il Tate Modern e il National History Museum presso lo Science Museum. Cultura sì ma anche divertimento. Non dimentichiamo che Londra ospita tantissimi eventi sportivi – sarebbe perfetto combinarne uno con il viaggio nella capitale europea inglese – e molti festival di musica pop. Basta ricordare che tra il 15 e il 20 agosto si sono svolti in un blindatissimo Stadio di Wembley cinque concerti di Taylor Swift.

Abbiamo già accennato ai parchi meravigliosi di Londra, ce ne sono ben otto. Solo Hyde Park si estende per 142 ettari e comprende più di 4 mila alberi. Per il divertimento dei più piccoli c’è una grande area dedicata a Lady Diana con una fontana in cui è anche possibile fare il bagno. E poi lo shopping presso i flagship stores di Oxford Street o il centro commerciale più grande d’Europa, il Westfield Stratford.

Certo Londra è un po’ cara quando si tratta di mangiare ma si possono trovare soluzioni low cost per riempire lo stomaco. Infine segnaliamo una chicca. Muphoria, Music Art Gallery a Soho. Una galleria permanente che combina strumenti musicali e arte moderna e celebra artisti di fama mondiale come Bob Marley, Noah Gallagher e Whitney Houston.