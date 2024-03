Vi sono almeno 7 gadget per barbecue, che ti saranno utili nella preparazione di cibi con questa tecnica. Ecco la rassegna per acquistarli subito.

Gli amanti del barbecue spesso si riuniscono con gli amici e i familiari per passare dei momenti assieme, nella convivialità e gustando una varietà di alimenti come pesce, verdure, carne e frutta.

Con l’arrivo della primavera e dei mesi con le temperature più miti, un terrazzo, un giardino o un prato diventano contesti ideali per il barbecue, che – come è noto – consiste in una forma di cottura dei cibi che prevede la grigliatura, l’arrosto o la cottura lenta su una griglia o su una superficie calda.

Nel linguaggio comune il termine ‘barbecue’ si può riferire sia al metodo di cottura stesso, che all’evento sociale o all’occasione in cui gli alimenti sono cucinati in detta maniera.

Scopriamo insieme 7 gadget che dovresti avere se ami fare il barbecue, soprattutto se prossimamente ne hai programmato uno.

Tabella o lavagna per la preparazione dei cibi

Se hai in mente un barbecue in cui saranno coinvolti molti tuoi amici e conoscenti, probabilmente sarà consistente la quantità di cibo che preparerai con questa tecnica.

Ecco allora che una lavagna o tabella di lavoro o comunque una superficie di preparazione vicino alla griglia, potranno essere utili per distribuire e preparare gli ingredienti, che saranno successivamente cucinati da te.

Grembiule da barbecue

Attenzione anche all’abbigliamento, e ai relativi gadget per barbecue. In particolare, considera di non svolgere la tua attività utilizzando semplicemente una tuta, una camicia o una t-shirt, ma munisciti possibilmente di un grembiule ad hoc.

Ne troverai molti in commercio, resistenti al calore e alle macchie e in grado dunque di proteggerti i tuoi indumenti dagli ‘imprevisti’ in fase di preparazione e cottura.

Pinza per griglia

Se sei un esperto di barbecue, molto probabilmente la conoscerai già, ma se hai in mente di fare un barbecue per la prima volta, considera un gadget che, in verità, ti sarà praticamente indispensabile. Stiamo parlando della pinza per griglia, essenziale per girare la carne o ciò che stai cuocendo.

Una robusta pinza per griglia ti servirà a girare, sollevare e spostare la carne, ossia a maneggiare gli alimenti sulla griglia in modo sicuro e preciso, senza rischiare di bruciarti.

Guanti per barbecue

Ti saranno altresì molto utili, ed anzi indispensabili, i guanti per barbecue, ossia strumenti atti a ridurre i rischi di bruciature e ustioni alla pelle.

Si tratta di guanti resistenti al calore, essenziali per proteggere le mani in fase di manipolazione dei cibi sulla griglia o nella zona di cottura.

Farai bene ad abbinarli ad una pinza o spatola, per garantirti il massimo della sicurezza durante la tua attività al barbecue.

Termometro a sonda

Il barbecue è un’attività piacevole, che potrai svolgere all’aperto, su griglie a carbone, a gas o elettriche, per passare dei momenti di relax in compagnia.

Ricorda di fare attenzione però a tutti gli accessori o ‘gadget’ utili a questa attività . In particolare, presta attenzione anche al termometro a sonda, che ti servirà per garantire che la carne sia cotta nel modo giusto.

In commercio troverai sia termometri a sonda singola che termometri a doppia sonda. Essi ti permetteranno di controllare la temperatura interna della carne e la temperatura dell’ambiente di cottura, allo stesso tempo. Chiaramente ciò ti faciliterà moltissimo il compito di preparare e servire cibi ai tuoi amici e familiari.

In sintesi, il termometro in oggetto ti garantirà sia sicurezza che un gusto ottimale, facendoti fare una bella figura con gli altri.

Spruzzatore di acqua

Se ti dedichi alle attività del barbecue, dovrai gestire la cottura di cibi e i rischi di improvvise fiammate.

Tra i gadget utili e disponibili in commercio – c’è anche lo spruzzatore di acqua, che ti sarà infatti utile a tenere a bada e domare le fiamme, come pure a mantenere l’umidità degli alimenti durante la cottura.

Piastra di cottura in ghisa

Altro gadget per barbecue che varrà l’acquisto – è la piastra di cottura in ghisa. Si tratta di un prodotto che ti potrà essere utile per perfezionare la tua attività, e dunque per cucinare alimenti più delicati e per garantirti una cottura uniforme e la massima resa aromatica.

In particolare, questa piastra si presta ad essere utilizzata per preparare una varietà di alimenti che potrebbero non essere adatti alla griglia tradizionale a barre.

Basti pensare tra gli altri, agli alimenti che richiedono una cottura più lenta e controllata, o agli alimenti di dimensioni più piccole, come verdure o gamberetti che potrebbero cadere dalla griglia classica.