Restare in forma senza uscire di casa e risparmiando i soldi della palestra

Per mantenersi in forma e fare allenamento basta attrezzare una piccola palestra in casa, perfetta per evitare di uscire nelle fredde giornate invernali.

Le scuse per evitare di fare movimento sono varie. In estate fa troppo caldo, in inverno fa troppo freddo, in primavera ci si sta svegliando dal letargo e in autunno si sta smaltendo la stagione precedente. Basta con la pigrizia, è il momento di cambiare vita senza nemmeno uscire da casa.

Sappiamo che andare in palestra può essere noioso o impossibile. Si potrebbe non avere il tempo né voglia di affrontare pioggia o vento quando il maltempo imperversa. E se c’è il sole perché andarsi a rinchiudere all’interno di quattro mura? Insomma trovare scuse per non fare allenamento è facile ma non farà bene alla vostra salute.

Il corpo ha bisogno di movimento per allontanare il rischio di malattie e per evitare che i dolori dell’età si facciano sentire troppo presto. La soluzione è avere una palestra a portata di mano, un angolo di allenamento in cui passare anche solo dieci minuti al giorno. Ci vuole un minimo di volontà e una piccola spesa iniziale per allestirla al meglio.

Come allestire una palestra in casa

Il primo acquisto è quello di un tappetino adatto alla ginnastica e al fitness, antiscivolo e della dimensione considerata più opportuna. In secondo luogo non devono mai mancare gli elastici – loop bands – con diversi chili di resistenza. Cinque chili per i principianti e per lo stretching è la misura minima mentre quella massima arriva anche a 45 chili. Permetteranno di allenare bicipiti, spalle, gambe.

Gli addominali e i pettorali si possono far lavorare sul tappetino ma perfetto sarebbe l’acquisto di una panca inclinabile. I gradi diversi alleneranno varie parti del corpo. Tra gli attrezzi da comprare i manubri con peso regolabile e le kettlebell per svolgere esercizi differenti come squat, alzate laterali, pettorali, push press. Per il fitness in casa, poi, si possono acquistare dei macchinari più complessi come le ellittiche che permettono il movimento di tutto l’organismo contemporaneamente.

E se non si avesse lo spazio per tutta questa attrezzatura? La vostra casa contiene già elementi utili per l’allenamento. Le pareti, ad esempio, possono essere di supporto per il pilates a muro o per svolgere esercizi che possano rinforzare o tonificare il corpo. Anche le sedie possono essere utili per rafforzare gli addominali e le gambe. Online è possibile trovare numerosi video in cui vengono mostrati circuiti da seguire per mantenere la forma fisica.