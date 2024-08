Altro rinforzo per De Rossi: la Roma vuole rialzarsi subito

Una partenza shock e inaspettata quella della Roma di Daniele De Rossi che nelle prime due uscite di Serie A ha raccolto un solo punto contro Cagliari ed Empoli

L’inizio negativo dei giallorossi ha acceso diversi campanelli d’allarme dalle parti di Trigoria e, forse anche per questo, il ds Ghisolfi ha deciso di spingere sull’acceleratore per regalare al proprio tecnico gli ultimi rinforzi.

Dopo uno scialbo pareggio a reti bianche contro il Cagliari, figlio anche della vicenda Dybala, la Roma puntava al bottino pieno all’Olimpico contro l’Empoli. Nonostante la permanenza della Joya, però, i gol di Gyasi e Colombo hanno sancito la prima sconfitta stagionale per i giallorossi.

Roma attivissima sul mercato: accordo raggiunto per l’obiettivo di mercato

La Roma nel corso di questa estate è stata tra le assolute protagoniste del mercato italiano e non solo. La squadra guidata da De Rossi, infatti, ha deciso di cambiare diversi interpreti per raggiungere la qualificazione in Champions League che manca dalla stagione 2018/19.

L’ex centrocampista giallorosso ha accolto a Trigoria diversi nuovi acquisti capitanati dall’ariete Artem Dovbyk, capocannoniere dell’ultima Liga arrivato nella capitale a fronte di oltre 30 milioni. Insieme all’ucraino i tifosi romanisti hanno accolto calciatori di prospettiva come Soulé, Le Fée e Dahl ma non è finita qui.

Nelle ultime ore il direttore sportivo giallorosso ha trovato l’accordo per uno dei principali obiettivi della campagna acquisti capitolina: Kevin Danso.

Il nazionale austriaco classe ’98 è stato inseguito a lungo da Ghisolfi, che lo aveva già voluto al Lens, per rimpolpare la difesa giallorossa che molto presto potrebbe perdere Chris Smalling. Dopo diversi incontri, infatti, Roma e Lens hanno trovato l’accordo per portare il calciatore in Serie A in prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni, più 3 milioni di eventuali bonus.

L’arrivo di Danso rinforza, dunque, il reparto arretrato di De Rossi che nell’ultima uscita contro l’Empoli aveva mostrato lacune preoccupanti per una squadra che vuole puntare ai primi posti del campionato.

Quello del difensore austriaco, però, non è l’unico rinforzo per De Rossi in questo rush finale. Nei giorni scorsi, infatti, i capitolini hanno ufficializzato l’arrivo di Saud Abdulhamid, esterno difensivo classe ’99 arrivato dall’Al Hilal per 2,5 milioni di euro più bonus.

Abdulhamid è il primo calciatore saudita a sbarcare in Serie A e nello scacchiere di De Rossi dovrebbe ricoprire il ruolo di vice Celik, con l’idea e la voglia di mettere in difficoltà il tecnico e superare il nazionale turco nelle gerarchie.